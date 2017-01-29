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بالصور.. سيلتا فيجو يفوز على ليجانيس بثنائية نظيفة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم
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بالصور.. سيلتا فيجو يفوز على ليجانيس بثنائية نظيفة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم

الأحد، 29 يناير 2017 12:56 ص

فاز سيلتا فيجو على مضيفه ليجانيس بثنائية نظيفة في الجولة الـ 20 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليجا).
أحرز سيلتا هدفا في كل شوط ، حيث افتتح الفارو ليموس التسجيل للضيوف في الدقيقة 32 ، ثم أضاف جون جيديتي الهدف الثاني في الدقيقة 67.
ورفع سيلتا فيجو بهذه النتيجة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع ، فيما توقف رصيد ليجانيس في المركز السابع عشر عند 13 نقطة ، ويتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 43 نقطة.

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