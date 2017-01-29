فاز سيلتا فيجو على مضيفه ليجانيس بثنائية نظيفة في الجولة الـ 20 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الليجا).

أحرز سيلتا هدفا في كل شوط ، حيث افتتح الفارو ليموس التسجيل للضيوف في الدقيقة 32 ، ثم أضاف جون جيديتي الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ورفع سيلتا فيجو بهذه النتيجة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع ، فيما توقف رصيد ليجانيس في المركز السابع عشر عند 13 نقطة ، ويتصدر ريال مدريد المسابقة برصيد 43 نقطة.