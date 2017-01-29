

أكد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: إن الاتحاد يطالب بهيئة قضائية مستقلة للتحقيق في مصير أموال المعاشات، مضيفًا: “أنا مش خايف وهنزل أتظاهر بالكفن يوم الإثنين الجاي بميدان طلعت حرب”.

ولفت خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبنى عسل إلى أنه مثلما يقتل الإرهاب الأبرياء بالرصاص فأيضًا الفساد يقتل الفقراء بالرصاص”.

وهاجم فرغلي النائب محمد أبو حامد خلال البرنامج، قائلًا: “إحنا نازلين ليكم يوم الإثنين ومش هنخاف واللي يعيش يعيش واللي يموت يموت”.