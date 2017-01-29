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محمد البرادعي: توسطت لخروج آمن لـ«مرسي» إلى دولة عربية في 30 يونيو
الدكتور محمد البرادعي

محمد البرادعي: توسطت لخروج آمن لـ«مرسي» إلى دولة عربية في 30 يونيو

الأحد، 29 يناير 2017 12:44 ص

أكد الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية: «إن ثورة 30 يونيو كانت تصحيحا لمسار الثورة بالضغط الشعبى الثوري السلمي لإجبار مرسي على الموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا: توسطت لخروج آمن لمرسي إلى دولة عربية».

ولفت في الجزء الرابع من حواره مع برنامج « وفي رواية أخرى» على التليفزيون العربي: «لم تكن هناك أي اتصالات بينى وبين المؤسسة العسكرية قبل 3 يوليو، ولم أكن أعلم مصير مرسي»، لافتا إلى أن ما حدث في 3 يوليو كان غضبا شعبيا من الإخوان، بعد مؤتمر «مرسي» في الاستاد لدعم سوريا.

وتابع: «كان هدفي من المشاركة في اجتماع 3 يوليو هو منع الاقتتال الشعبي، ومحاولة لم الشمل مرة أخرى، ورفضت فكرة عزل مرسي قبل إجراء استفتاء شعبى وإجراء انتخابات مبكرة».

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