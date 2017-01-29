 Moheet on google
الأحد 29 يناير 2017 12:59 صباحاً
روابط سريعة
ليل الفرنسي يهزم ليون بثنائية مقابل هدف في "الليج آ"
C3RXz_oWEAEgZd2

ليل الفرنسي يهزم ليون بثنائية مقابل هدف في "الليج آ"

الأحد، 29 يناير 2017 12:49 ص

فاز فريق ليل الفرنسي على مضيفه ليون بهدفين مقابل واحد مساء اليوم /السبت/ على ملعب “الأضواء” في إطار مواجهات الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم “الليج آ”.
أحرز ثنائية ليل لاعبه المهاجم الجزائري ياسين بنزية في الدقيقتين 38 و80 ، قبل أن يضيق أصحاب الأرض الفارق عبر مهاجمهم وهدافهم الأول ألكسندر لاكازيت قبل نهاية اللقاء بأربع دقائق لينتهي اللقاء بفوز ليل 2 - 1 .
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليل لـ 26 نقطة يحتل بها المركز الـ 12 ، فيما تلقى ليون هزيمته الثامنة هذا الموسم ليظل رصيده عند 37 نقطة في المركز الرابع.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3