فاز فريق ليل الفرنسي على مضيفه ليون بهدفين مقابل واحد مساء اليوم /السبت/ على ملعب “الأضواء” في إطار مواجهات الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم “الليج آ”.

أحرز ثنائية ليل لاعبه المهاجم الجزائري ياسين بنزية في الدقيقتين 38 و80 ، قبل أن يضيق أصحاب الأرض الفارق عبر مهاجمهم وهدافهم الأول ألكسندر لاكازيت قبل نهاية اللقاء بأربع دقائق لينتهي اللقاء بفوز ليل 2 - 1 .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليل لـ 26 نقطة يحتل بها المركز الـ 12 ، فيما تلقى ليون هزيمته الثامنة هذا الموسم ليظل رصيده عند 37 نقطة في المركز الرابع.