تقدم شركة EIM وكيل رينو فى مصر باقة من السيارات الساحرة بالنكهة الفرنسية والمغربية موديل2017

والتى تخطف الأنظار من اطلالتها وديناميكيات الأداء، تعرف على أسعارها:

رينو ميجان هاتشباك 2017:

- E2 بسعر 364 ألف جنيه

- E3 بسعر 424 ألف جنيه

ميجان جراند كوبيه 2017:

- E2 بسعر 333 ألف جنيه

- E2+ بسعر 366 ألف جنيه

- E3 بسعر 466 ألف جنيه.

رينو كابتشر 2017:

- E3 بسعر 320 ألف جنيه

لوجان 2017:

- E1 مانيوال بسعر 165 ألف جنيه

- E2 مانيوال بسعر 177 ألف جنيه

- E1 أوتوماتيك بسعر 190 ألف جنيه

- E2 أوتوماتيك بسعر 202 ألف جنيه.

سانديرو ستيب واي 2017:

- SW2 بسعر 266 ألف جنيه

- SW2 NAV بسعر 230 ألف جنيه

رينو كادجار 2017:

- E1: بسعر 380 ألف جنيه

- E2 بسعر 400 ألف جنيه

- E3 بسعر 420 ألف جنيه

- E3+ بسعر 440 ألف جنيه.