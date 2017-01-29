تعرف على اسعار رينو 2017 فى مصرالأحد، 29 يناير 2017 12:37 م
تقدم شركة EIM وكيل رينو فى مصر باقة من السيارات الساحرة بالنكهة الفرنسية والمغربية موديل2017
والتى تخطف الأنظار من اطلالتها وديناميكيات الأداء، تعرف على أسعارها:
رينو ميجان هاتشباك 2017:
- E2 بسعر 364 ألف جنيه
- E3 بسعر 424 ألف جنيه
ميجان جراند كوبيه 2017:
- E2 بسعر 333 ألف جنيه
- E2+ بسعر 366 ألف جنيه
- E3 بسعر 466 ألف جنيه.
رينو كابتشر 2017:
- E3 بسعر 320 ألف جنيه
لوجان 2017:
- E1 مانيوال بسعر 165 ألف جنيه
- E2 مانيوال بسعر 177 ألف جنيه
- E1 أوتوماتيك بسعر 190 ألف جنيه
- E2 أوتوماتيك بسعر 202 ألف جنيه.
سانديرو ستيب واي 2017:
- SW2 بسعر 266 ألف جنيه
- SW2 NAV بسعر 230 ألف جنيه
رينو كادجار 2017:
- E1: بسعر 380 ألف جنيه
- E2 بسعر 400 ألف جنيه
- E3 بسعر 420 ألف جنيه
- E3+ بسعر 440 ألف جنيه.
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