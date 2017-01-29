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أسود الكاميرون تنهي أحلام السنغال بأمم أفريقيا بركلات الجزاء
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أسود الكاميرون تنهي أحلام السنغال بأمم أفريقيا بركلات الجزاء

الأحد، 29 يناير 2017 12:36 م

تأهل منتخب الكاميرون الي نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز علي منتخب السنغال 5 ـ 4 بضربات الجزاء في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد فرانسيفيل في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية والمقامة حاليا بالجابون.
ولجاء الفريقان الي ضربات الجزاء بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.
وأحرز للسنغال في ضربات الجزاء كل من خليلو كوليبالي وكارا وموسي سو وهنري سايفت ، بينما أضاع اللاعب ساديو ماني الضربة الخامسة ونجح حارس الكاميرون في التصدي لها.
وأحرز للكاميرون في ضربات الجزاء كل من موكنجو وايونجو وتيكو وجاك زوا ، وأحرز اللاعب أبو بكر الضربة الخامسة والحاسمة.
ولم يتفوق أحد المنتخبين علي الآخر في المباراة والتي شهدت ندية كبيرة بين الفريقين ، خاصة في الوقت الأصلي للمباراة علي مدار الشوطين.
وفي الوقت الإضافي ، أضاع المنتخب السنغالي عدة فرص محققة ، وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب الكاميرون الذي أضاع مهاجموه عدة فرص لينتهي الوقت الإضافي بين الفريقين بالتعادل السلبي ، ويلجا الي ضربات الجزاء التي حسمت لصالح الكاميرون بنتيجة 5ـ4.
وإنهار اللاعب ساديو ماني نجم ليفربول بعد المباراة لإضاعته ضربة الجزاء التي تسببت في خروج منتخب بلاده من البطولة.
وينتظر منتخب الكاميرون في نصف النهائي الفائز من لقاء غانا والكونغو الديمقراطية غدا في دور الثمانية.

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