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شركات السيارات الألمانية تعمق استثماراتها فى أوروبا بسبب ترامب
مرسيدس تكنولوجيا فائقة

شركات السيارات الألمانية تعمق استثماراتها فى أوروبا بسبب ترامب

الأحد، 29 يناير 2017 12:19 م
محيط ووكالات

واصلت شركات السيارات الألمانية التصعيد ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن وافقت شركة دايملر على بناء مصنع جديد في روسيا لعلامتها التجارية مرسيدس بنز.

وأفادت تقارير اقتصادية أن وزير الدولة للتجارة والصناعة دينيس مانتوروف ذكر أنه سيتم البدء في بناء المصنع عام 2018، في موقع بالقرب من موسكو وأضاف مانتوروف أن العقد سيتم توقيعه بين الحكومة ومصنع السيارات قريبًا.

ويقول تقرير سابق إن دايملر ستستثمر نحو 200 مليون يورو في مصنع يتمكن من تجميع ما يقارب الـ30 ألف سيارات رباعية الدفع سنويا، من خلال معدات مستوردة.

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