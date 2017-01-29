قال أستاذ الجغرافيا بجامعة المنوفية، الدكتور فتحي مصيلحي، إنه يتوجب علينا النظر إلى المدينة باعتبارها كائن حي مثل الانسان تماماً تمر فيها المدينة بمراحل شباب وقوة وجمال، ثم يأتي عليها طور في الحياة تشيخ وتكبر، وعلينا نحن الجغرافيين أن ندرس إمكانية إعادة تلك المدن إلى دورة حياتها الأولى، عن طريق دراسة كل الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن لها البقاء والاستمرار.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب “جغرافية المدن .. الاطار النظري وتطبيقات عربية”، للدكتور فتحي مصيلحي، أمس الجمعة، ضمن فعاليات ندوة “كاتب وكتاب”، التي ينظمها معرض القاهرة الدولي للكتاب.

شارك في المناقشة، الدكتورة عزيزة بدر، والدكتور محمد شحاتة، وأدارها الدكتور إسماعيل يوسف، والذي بدأها قائلاً: يعد كتاب الدكتور ” فتحي مصلحي ” من أهم الكتب التي تناولت هذا الفرع الجغرافي الهام من علوم الجغرافيا ، فنحن نعيش اليوم في ظل علاقات متشابكة ومعقدة مع المدن ، فما يحدث في بورصة نيويورك يتأثر به رغيف الخبز وسعر القمح في باكستان على سبيل المثال ، كما أننا نعيش حالة من الافتراش المعماري والتمدد غير المنظم خارج المدن العربية، وهو مايفقدها التخطيط والتنظيم.

أما الدكتورة عزيزة بدر فترى أن الباحثين الجغرافيين منذ سنوات يتغافلون هذا المصطلح الدقيق “جغرافية المدن” وبدأوا يسمون هذا الملف الخطير المتكامل بمسميات غير علمية ومتفرعة، مثل النقل الحضري والخدمات وطبيعة الأرض، وغيرها من المسميات التي تصب كلها في تعريف شامل جامع هو “جغرافية المدن “، ذلك الفرع الذي يعشقه كل من يدرسه، لأن المدينة هي أعقد علاقة بين الانسان والطبيعة من حوله، بالاضافة إلى أنها المحصلة النهائية للتواصل عبر مئات السنين مع الإنسان ومحيطه من نبات وحيوان وبشر ومناخ وطرق وغيرها.

وتستطرد بدر، قائلة: كتاب مصيلحي يمثل عودة الروح لهذا الفرع العزيز من الدراسات الجغرافية ، فالمعروف أن المدينة العربية أو الإسلامية بشكل عام، مرت بثلاث مراحل، أولها المدينة القديمة ثم المدينة التي بناها الاستعمار أو المحتل، والتي لم يتمكن المواطنين العيش فيها بكثافة، فبدأوا يبنون خارجها بشكل أكثر فقرًا وتواضعا وهي تلك المناطق السكنية التي تعرف بالعشوائيات، وهي المرحلة الثالثة.

الدكتور محمد شحاتة يرى أن الكتاب لاغنى عنه للمعماريين، فهو يكمل رؤيته الهندسية في البناء وعلاقة الإنسان بمسكنه أو ما يطلق عليه الموقع والموضع. ويضيف: الكتاب يقدم اجابات وإيضاحات شافية لكل معماري حول تاريخ انتقال القرية بشكلها القديم إلى مدينة فللأسف، في مصر تتحول القرية إلى مدينة بقرار إداري بعيدًا عن أي دراسة جغرافية مرتبطة بنتائج هذا التحول ومدى صلاحيته.