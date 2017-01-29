حدث في مثل هذا اليوم 29 يناير.. إقالة حكومة النحاس

1834 - الجيش الروسي ينسحب من رومانيا بعد 5 سنوات ونصف من الاحتلال، وكانت رومانيا تتبع في تلك الفترة الدولة العثمانية لكن الروس احتلوها أثناء حربهم مع العثمانيين عام 1828.

1942 - الألمان يستولون على مدينة بنغازي الليبية أثناء الحرب العالمية الثانية.

1952 - الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة.

1963 - أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أول برلمان كويتي منتخب باسم مجلس الأمة.

1970 - القوات الأمريكية تبدأ في الجلاء عن قاعدة هويلس العسكرية، وهي آخر القواعد العسكرية الأمريكية التي كانت تستأجرها من ليبيا.

1987 - الرئيسة الفلبينية كورازون أكينو تقمع حركة تمرد قام بها عدد من ضباط الجيش سيطرو خلالها على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وهذه الحادثه هي خامس محاولة انقلابية بعهدها.

1992 - الهند تعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

2004 - حصول عملية تبادل بين حزب الله وإسرائيل، أطلق خلالها سراح 400 أسير فلسطيني و23 لبنانياً.

2006 - مجلس الأمة الكويتي يبايع بالإجماع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت، والشيخ صباح يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس.

2008 - نيزك 2007 تي يو 24 يمر على مسافة قريبة جدا من الأرض كما كان متوقعًا من دون أن يشكل أي خطر لاحتمال اصطدامه بها.

2009 - رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ينسحب من جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بعد مناقشه مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز حول الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة ودفاع الرئيس الإسرائيلي عنه وقوله عن ما الذي سيفعله أردوغان لو أن الصواريخ أطلقت على إسطنبول كل ليلة.

2011 - الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبًا للرئيس، ويكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وذلك بعد خمسة أيام من إندلاع ثورة 25 يناير.

2014 - رئيس الوزراء التونسي الجديد مهدي جمعة يستلم مهامه رسميا خلفا لعلي العريض بعد أن صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على حكومته.

2015 - مقتل 32 جندياً ومدنياً مصرياً في هجمات دامية في سيناء.

2016 - مقتل 4 وإصابة 18 آخرين في تفجير انتحاري استهدف المصلين بمسجد الإمام الرضا بمحافظة الأحساء.