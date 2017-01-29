حدث في مثل هذا اليوم 29 يناير.. إقالة حكومة النحاسالأحد، 29 يناير 2017 02:09 م
1834 - الجيش الروسي ينسحب من رومانيا بعد 5 سنوات ونصف من الاحتلال، وكانت رومانيا تتبع في تلك الفترة الدولة العثمانية لكن الروس احتلوها أثناء حربهم مع العثمانيين عام 1828.
1942 - الألمان يستولون على مدينة بنغازي الليبية أثناء الحرب العالمية الثانية.
1952 - الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة.
1963 - أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أول برلمان كويتي منتخب باسم مجلس الأمة.
1970 - القوات الأمريكية تبدأ في الجلاء عن قاعدة هويلس العسكرية، وهي آخر القواعد العسكرية الأمريكية التي كانت تستأجرها من ليبيا.
1987 - الرئيسة الفلبينية كورازون أكينو تقمع حركة تمرد قام بها عدد من ضباط الجيش سيطرو خلالها على مبنى الإذاعة والتلفزيون، وهذه الحادثه هي خامس محاولة انقلابية بعهدها.
1992 - الهند تعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
2004 - حصول عملية تبادل بين حزب الله وإسرائيل، أطلق خلالها سراح 400 أسير فلسطيني و23 لبنانياً.
2006 - مجلس الأمة الكويتي يبايع بالإجماع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت، والشيخ صباح يؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس.
2008 - نيزك 2007 تي يو 24 يمر على مسافة قريبة جدا من الأرض كما كان متوقعًا من دون أن يشكل أي خطر لاحتمال اصطدامه بها.
2009 - رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ينسحب من جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بعد مناقشه مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز حول الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة ودفاع الرئيس الإسرائيلي عنه وقوله عن ما الذي سيفعله أردوغان لو أن الصواريخ أطلقت على إسطنبول كل ليلة.
2011 - الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبًا للرئيس، ويكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة خلفًا لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وذلك بعد خمسة أيام من إندلاع ثورة 25 يناير.
2014 - رئيس الوزراء التونسي الجديد مهدي جمعة يستلم مهامه رسميا خلفا لعلي العريض بعد أن صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي على حكومته.
2015 - مقتل 32 جندياً ومدنياً مصرياً في هجمات دامية في سيناء.
2016 - مقتل 4 وإصابة 18 آخرين في تفجير انتحاري استهدف المصلين بمسجد الإمام الرضا بمحافظة الأحساء.
-
الاسكان : الانتهاء من 5732 وحدة إسكان اجتماعي بأسوان
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المختلفة التي تنفذها وزارة الإسكان في محافظة أسوان، في ...Sun, 29 Jan 2017 10:33:01 GMT
-
انفجار ضخم في الزواية الحمراء.. وتهشم واجهات محلات تجارية
شهدت منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، اليوم الأحد، وقوع انفجار ضخم أسفر عن اندلاع حريق هائل بالمنطقة وتهشم عدد من واجهات المحال التجارية وتدمير أحد المنازل، دون ...Sun, 29 Jan 2017 11:33:55 GMT
-
ترحيل خالد يوسف لنيابة النزهة بعد القبض عليه بمطار القاهرة
أكد مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي أن البرلماني خالد يوسف سيتم ترحيله الى نيابه النزهه للتحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة، وذلك بعد ضبطه اثناء اجراءات ...Sun, 29 Jan 2017 11:05:03 GMT
-
المالية: فريق دولي لتطويرالاجراءات عالميا وعدم استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي
اختار مؤتمر دولي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 الى 27 يناير الحالي مصر عضوا بفريق العمل التوجيهى للإطار الشامل ...Sun, 29 Jan 2017 10:49:36 GMT
-
تأجيل إعادة محاكمة متهمي أحداث الدفاع الجوي لـ22 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهمًا من رابطة مشجعي نادي الزمالك “وايت نايتس” في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث ...Sun, 29 Jan 2017 10:33:01 GMT
-
مؤتمر صحفي اليوم الأحد لوزير المالية
يعقد عمرو الجارحى وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، للإعلان عن نتائج إصدار السندات الدولية لمصر، والقضايا المالية والاقتصادية المطروحة على الساحة. وسبق ...Sun, 29 Jan 2017 09:51:00 GMT
-
هكذا رد يسري فودة على السيسي بعد "احنا فقرا أوي"
علق الإعلامي الشهير “يسري فودة” على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن فعاليات مؤتمر الشباب بأسوان، حينما قال: “احنا فقرا قوي”، مقتبسًا جملة من فيلسوف أمريكي. ...Sun, 29 Jan 2017 09:19:33 GMT
-
بالفيديو.. مظهر شاهين: الطلاق الشفهي مفسدة كبيرة للمجتمع
قال مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، إن الطلاق الشفهي الآن مفسدة عظيمة، مشيرا إلى أن مراد الشرع هو إنهاء المفاسد، حيث إن القرآن لم يتحدث تماما عن أن الطلاق يجب أن ...Sun, 29 Jan 2017 08:08:29 GMT
-
اسرائيل تطالب أمريكا بتأجيل نقل سفارتها إلى القدس
قال الرئيس المشارك للحزب الجمهوري الأمريكي في إسرائيل مارك تسيل، اليوم الأحد، إن إسرائيل طالبت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتأجيل نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ...Sun, 29 Jan 2017 09:05:32 GMT