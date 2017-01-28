البرادعي: عدلي منصور قال لي "كيف تتركني وأنت من جئت بي للرئاسة؟"السبت، 28 يناير 2017 10:59 م
قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقًا، إنه فور علمه بفض قوات الأمن لاعتصام رابعة، أجرى اتصالا بالرئيس السابق عدلي منصور: “قولتله هبعتلك الاستقالة فقالي أنت موقفك معروف”، مشيراً إلى أنه كان قد أعلن باجتماع مجلس الدفاع الوطني موقفه الرافض لفض رابعة.
وتابع البرادعي، في الجزء الرابع من حواره مع برنامج “وفي رواية أخرى”، على التلفزيون العربي، وتابع: “كتبت الاستقالة وكلمت المستشار عدلي منصور، فقالي إزاي هتسيبني وأنت اللي جايبني هنا”، وأوضح البرادعي أن ما كان يعنيه منصور ليس شخصه، ولكن كان يعني أنه لم يكن جزءاً من الثورة.
وأوضح البرادعي، أنه كان “يسبح خارج التيار” بعد فض رابعة، مضيفاً أن كثير من شباب الثورة لم يتفهموا موقفه، وكذلك استنكرته جبهة الإنقاذ، مشيراً إلى أن مكونات جبهة الإنقاذ من غير ذوي العلاقات بالأجهزة الأمنية يراجعون أنفسهم الآن.
وتابع البرادعي: “مشاركتي غير مرحب به، ولم يكن فيه صدى وقبول لوجهة نظري”، وأكد أنه غادر مصر بعد الفض بـ 4 أيام، وحول تواصل المجلس العسكري معه بعد الفض، قال إنه لم يتواصل معهم، وإنه أغلق هاتفه لمدة يوم.
-
كيف يمكن تخفيض مخاطر نمو السرطان؟
تثبت الدراسات العلمية أن 60% من الأورام الخبيثة تتسبب بها عادات غير صحية وممارسة نمط عيش غير سليم، وتعود 40% فقط إلى مفاعيل جينية وعوامل أخرى لا يمكن أن يؤثر عليها ...Sat, 28 Jan 2017 14:09:23 GMT
-
استخدامات مذهلة لا تعلمها عن "جوجل"
أكد مؤسسا شركة جوجل العالمية “لاري بيج وسيرجي برين” على الموقع الإلكتروني للشركة التكنولوجية أن هدف الموقع هو تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
قبل إهداء العطور.. عليك بقراءة هذه النصائحSat, 28 Jan 2017 18:19:20 GMT
-
أطباء: مرضى الأورام بالدلتا يمثلون 70% من المصابين بالسرطان في مصر
نسب الشفاء تعتمد على مرحلة الورم، وذلك لأن اكتشاف المرض في المرحلة الأولى من المرض يرفع نسب الشفاء بنسبة 90%، أما اكتشاف المرض في المرحلة الرابعة قد تصل نسبة الشفاء ...Sat, 28 Jan 2017 16:33:33 GMT
-
حيثيات تأييد براءة سامح فهمى وآخرين بقضية تصدير الغاز
أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محجوب، حيثيات حكمها برفض طعن النيابة العامة على براءة سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وخمسة ...Sat, 28 Jan 2017 17:40:33 GMT
-
آثار جانبية لعلاج سرطان الثدي - محيط
أظهرت دراسة حديثة أن الكثير من النساء اللائي يعالجن من سرطان الثدي يكابدن آثارا جانبية شديدة من جراء العلاج، حتى لو لم يتلقين العلاج الكيماوي.…Sat, 28 Jan 2017 15:53:26 GMT
-
جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية
أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجمركي والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب ...Sat, 28 Jan 2017 14:34:58 GMT
-
مصرع وإصابة 18 شخصا في حادثي تصادم بالشرقية
وكان مدير أمن الشرقية اللواء رضا طبلية، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادثين، الأول بطريق (الحسينية - فاقوس) أمام قرية “الملكين”، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل ...Sat, 28 Jan 2017 14:23:04 GMT
-
تأجيل دعوى خُلع الفنان حسين فهمي إلى 6 مارس
أجلت محكمة أسرة مدينة 6 أكتوبر برئاسة المستشار عبدالحميد شلبي، دعوى الخُلع المقامة من سيدة الأعمال «رنا القصيبي»، ضد زوجها الفنان «حسين فهمي»، إلى يوم 6 مارس ...Sat, 28 Jan 2017 13:55:17 GMT