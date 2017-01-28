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السبت 28 يناير 2017 10:00 مساءً
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البرادعي: عدلي منصور قال لي "كيف تتركني وأنت من جئت بي للرئاسة؟"
الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدلي منصور بعد منحه قلادة النيل

البرادعي: عدلي منصور قال لي "كيف تتركني وأنت من جئت بي للرئاسة؟"

السبت، 28 يناير 2017 10:59 م

قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقًا، إنه فور علمه بفض قوات الأمن لاعتصام رابعة، أجرى اتصالا بالرئيس السابق عدلي منصور: “قولتله هبعتلك الاستقالة فقالي أنت موقفك معروف”، مشيراً إلى أنه كان قد أعلن باجتماع مجلس الدفاع الوطني موقفه الرافض لفض رابعة.

وتابع البرادعي، في الجزء الرابع من حواره مع برنامج “وفي رواية أخرى”، على التلفزيون العربي، وتابع: “كتبت الاستقالة وكلمت المستشار عدلي منصور، فقالي إزاي هتسيبني وأنت اللي جايبني هنا”، وأوضح البرادعي أن ما كان يعنيه منصور ليس شخصه، ولكن كان يعني أنه لم يكن جزءاً من الثورة.

وأوضح البرادعي، أنه كان “يسبح خارج التيار” بعد فض رابعة، مضيفاً أن كثير من شباب الثورة لم يتفهموا موقفه، وكذلك استنكرته جبهة الإنقاذ، مشيراً إلى أن مكونات جبهة الإنقاذ من غير ذوي العلاقات بالأجهزة الأمنية يراجعون أنفسهم الآن.

وتابع البرادعي: “مشاركتي غير مرحب به، ولم يكن فيه صدى وقبول لوجهة نظري”، وأكد أنه غادر مصر بعد الفض بـ 4 أيام، وحول تواصل المجلس العسكري معه بعد الفض، قال إنه لم يتواصل معهم، وإنه أغلق هاتفه لمدة يوم.

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