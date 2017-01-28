الهلال ينفرد بصدارة دوري جميل السعوديالسبت، 28 يناير 2017 10:42 م
انفرد الهلال بصدارة دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه الاتفاق 1 / صفر اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز الاتحاد على الوحدة بالنتيجة نفسها.
ورفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي صاحب المركز الثاني والذي تغلب على الشباب 3 / 1 مساء الجمعة ضمن منافسات المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السادس.
ويدين الهلال بفضل كبير في الفوز للاعبه الأوروجوياني نيكولا ميليسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، قبل أن يهدر زميله عمر خربين ضربة جزاء في الدقيقة 52 .
وعزز الاتحاد موقعه في المركز الرابع بعدما تغلب على ضيفه الوحدة، بهدف وحيد سجله ربيع سفياني في الدقيقة 43 من المباراة التي شهدت الثواني الأخيرة منها طرد منصور النجار من صفوف الوحدة لحصوله على الإنذار الثاني.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف النصر، علما بأن الاتحاد حصد 35 نقطة لكنه عوقب من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بخصم ثلاث نقاط بسبب التأخر عن سداد مستحقات مالية.
-
كيف يمكن تخفيض مخاطر نمو السرطان؟
تثبت الدراسات العلمية أن 60% من الأورام الخبيثة تتسبب بها عادات غير صحية وممارسة نمط عيش غير سليم، وتعود 40% فقط إلى مفاعيل جينية وعوامل أخرى لا يمكن أن يؤثر عليها ...Sat, 28 Jan 2017 14:09:23 GMT
-
استخدامات مذهلة لا تعلمها عن "جوجل"
أكد مؤسسا شركة جوجل العالمية “لاري بيج وسيرجي برين” على الموقع الإلكتروني للشركة التكنولوجية أن هدف الموقع هو تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
قبل إهداء العطور.. عليك بقراءة هذه النصائحSat, 28 Jan 2017 18:19:20 GMT
-
أطباء: مرضى الأورام بالدلتا يمثلون 70% من المصابين بالسرطان في مصر
نسب الشفاء تعتمد على مرحلة الورم، وذلك لأن اكتشاف المرض في المرحلة الأولى من المرض يرفع نسب الشفاء بنسبة 90%، أما اكتشاف المرض في المرحلة الرابعة قد تصل نسبة الشفاء ...Sat, 28 Jan 2017 16:33:33 GMT
-
حيثيات تأييد براءة سامح فهمى وآخرين بقضية تصدير الغاز
أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محجوب، حيثيات حكمها برفض طعن النيابة العامة على براءة سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وخمسة ...Sat, 28 Jan 2017 17:40:33 GMT
-
آثار جانبية لعلاج سرطان الثدي - محيط
أظهرت دراسة حديثة أن الكثير من النساء اللائي يعالجن من سرطان الثدي يكابدن آثارا جانبية شديدة من جراء العلاج، حتى لو لم يتلقين العلاج الكيماوي.…Sat, 28 Jan 2017 15:53:26 GMT
-
جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية
أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجمركي والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب ...Sat, 28 Jan 2017 14:34:58 GMT
-
مصرع وإصابة 18 شخصا في حادثي تصادم بالشرقية
وكان مدير أمن الشرقية اللواء رضا طبلية، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادثين، الأول بطريق (الحسينية - فاقوس) أمام قرية “الملكين”، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل ...Sat, 28 Jan 2017 14:23:04 GMT
-
تأجيل دعوى خُلع الفنان حسين فهمي إلى 6 مارس
أجلت محكمة أسرة مدينة 6 أكتوبر برئاسة المستشار عبدالحميد شلبي، دعوى الخُلع المقامة من سيدة الأعمال «رنا القصيبي»، ضد زوجها الفنان «حسين فهمي»، إلى يوم 6 مارس ...Sat, 28 Jan 2017 13:55:17 GMT