 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 09:58 مساءً
روابط سريعة
الهلال ينفرد بصدارة دوري جميل السعودي
الهلال السعودي

الهلال ينفرد بصدارة دوري جميل السعودي

السبت، 28 يناير 2017 10:42 م
وكالات

انفرد الهلال بصدارة دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه الاتفاق 1 / صفر اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز الاتحاد على الوحدة بالنتيجة نفسها.

ورفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي صاحب المركز الثاني والذي تغلب على الشباب 3 / 1 مساء الجمعة ضمن منافسات المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السادس.

ويدين الهلال بفضل كبير في الفوز للاعبه الأوروجوياني نيكولا ميليسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، قبل أن يهدر زميله عمر خربين ضربة جزاء في الدقيقة 52 .

وعزز الاتحاد موقعه في المركز الرابع بعدما تغلب على ضيفه الوحدة، بهدف وحيد سجله ربيع سفياني في الدقيقة 43 من المباراة التي شهدت الثواني الأخيرة منها طرد منصور النجار من صفوف الوحدة لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف النصر، علما بأن الاتحاد حصد 35 نقطة لكنه عوقب من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بخصم ثلاث نقاط بسبب التأخر عن سداد مستحقات مالية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3