انفرد الهلال بصدارة دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه الاتفاق 1 / صفر اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز الاتحاد على الوحدة بالنتيجة نفسها.

ورفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي صاحب المركز الثاني والذي تغلب على الشباب 3 / 1 مساء الجمعة ضمن منافسات المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 21 نقطة في المركز السادس.

ويدين الهلال بفضل كبير في الفوز للاعبه الأوروجوياني نيكولا ميليسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32، قبل أن يهدر زميله عمر خربين ضربة جزاء في الدقيقة 52 .

وعزز الاتحاد موقعه في المركز الرابع بعدما تغلب على ضيفه الوحدة، بهدف وحيد سجله ربيع سفياني في الدقيقة 43 من المباراة التي شهدت الثواني الأخيرة منها طرد منصور النجار من صفوف الوحدة لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف النصر، علما بأن الاتحاد حصد 35 نقطة لكنه عوقب من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بخصم ثلاث نقاط بسبب التأخر عن سداد مستحقات مالية.