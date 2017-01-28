الشرقية يخوض ثلاث وديات بالإسكندرية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الكأسالسبت، 28 يناير 2017 10:53 م
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، على خوض ثلاث مباريات ودية خلال معسكره المغلق المقام بأحد فنادق منطقة برج العرب بالإسكندرية.
وستكون أولى المبارايات الودية أمام فريق كفر الدوار الثلاثاء المقبل ، وأمام فريق شركة النيل الخميس القادم ، فيما يواجه فريق الإسكندرية للبترول يوم الجمعة المقبل فى ختام مباراياته الودية.
ودخل فريق الشرقية معسكراً مغلقاً اليوم السبت ، وسيستمر حتى موعد مواجهته أمام طلائع الجيش ، والمقرر إقامتها في السابع من فبراير المقبل ضمن مبارايات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر على استاد السويس الجديد.
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