شهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم فعاليات “المائدة المستديرة” التي نظمتها الأسقفية العامة للخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بمركز “لوجوس البابوي” بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بعنوان “التحديات التي تواجه التنمية المجتمعية في مصر”، حيث دار النقاش حول سؤال ما هي أهم المناهج التنموية التي يمكن تبنيها لدعم الجهود الوطنية للتنمية.

أدار اللقاء الأنبا يوليوس الأسقف العام للخدمات وشارك فيه الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والقمص داود لمعي وعدد من رموز وقيادات العمل التنموي والاجتماعي.

استهدف اللقاء رصد أهم الأفكار والاتجاهات الحديثة في مجال التنمية للاستفادة بها في تطوير أداء أسقفية الخدمات خلال خطتها التنموية القادمة 2022 - 2018.