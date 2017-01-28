 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 10:04 مساءً
روابط سريعة
تواضروس يرأس مائدة مستديرة لدعم الجهود الوطنية للتنمية
البابا تواضروس الثاني

تواضروس يرأس مائدة مستديرة لدعم الجهود الوطنية للتنمية

السبت، 28 يناير 2017 09:56 م

شهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم فعاليات “المائدة المستديرة” التي نظمتها الأسقفية العامة للخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بمركز “لوجوس البابوي” بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بعنوان “التحديات التي تواجه التنمية المجتمعية في مصر”، حيث دار النقاش حول سؤال ما هي أهم المناهج التنموية التي يمكن تبنيها لدعم الجهود الوطنية للتنمية.

أدار اللقاء الأنبا يوليوس الأسقف العام للخدمات وشارك فيه الأنبا توماس أسقف القوصية ومير، والقمص داود لمعي وعدد من رموز وقيادات العمل التنموي والاجتماعي.

استهدف اللقاء رصد أهم الأفكار والاتجاهات الحديثة في مجال التنمية للاستفادة بها في تطوير أداء أسقفية الخدمات خلال خطتها التنموية القادمة 2022 - 2018.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3