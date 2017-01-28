قالت وزارة الخارجية الإيرانية ، إن ايران ستتجه إلى تقييد إصدار التأشيرات للسائحين الأمريكيين رداً على قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الهجرة وإصدار التأشيرات للمواطنين من دول إسلامية من بينها إيران.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية قالت فيه إن إيران ستلجأ إلى إجراءات مضادة للأمر التنفيذي لترامب.

وأضاف البيان ” إن إيران ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل للدفاع عن كرامة الأمة الإيرانية العظيمة إلى حين إزالتها من الحصر المهين للمواطنين الإيرانيين”.

وتابع ” ستطبق إجراءات مقابلة قانونية وقنصلية وتحركات سياسية”.

ولا تحظى الدولتان بعلاقات دبلوماسية منذ اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.