 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 10:07 مساءً
روابط سريعة
ايران تقيد إصدار التأشيرات للسائحين الأمريكيين
آية الله محمد رضا نكونام - ايران

ايران تقيد إصدار التأشيرات للسائحين الأمريكيين

السبت، 28 يناير 2017 09:50 م

قالت وزارة الخارجية الإيرانية ، إن ايران ستتجه إلى تقييد إصدار التأشيرات للسائحين الأمريكيين رداً على قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الهجرة وإصدار التأشيرات للمواطنين من دول إسلامية من بينها إيران.
ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية قالت فيه إن إيران ستلجأ إلى إجراءات مضادة للأمر التنفيذي لترامب.

وأضاف البيان ” إن إيران ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل للدفاع عن كرامة الأمة الإيرانية العظيمة إلى حين إزالتها من الحصر المهين للمواطنين الإيرانيين”.
وتابع ” ستطبق إجراءات مقابلة قانونية وقنصلية وتحركات سياسية”.

ولا تحظى الدولتان بعلاقات دبلوماسية منذ اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3