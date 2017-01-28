واصل لايبزيج، مطاردته لبايرن بعد فوزه على ضيفه هوفنهايم، بنتيجة (2-1) على ملعب ريد بول أرينا، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة، بينما استقر رصيد الزوار عند 31 نقطة في المركز الرابع.

كان هوفنهايم هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعب الوسط الأفغاني ناديم أميري في الدقيقة 18، فيما عادل تيمو فيرنر النتيجة لفريق لايبزيج في الدقيقة 38، ثم أضاف مارسيل سابيتزر الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

يذكر أن ساندرو فاجنر، لاعب وسط الضيوف، قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخل عنيف ضد أحد لاعبي الفريق الوصيف.

واكتسح كولن شباك مضيفه دارمشتات، المتذيل بتسع نقاط، بستة أهداف لواحد على ملعب ميرك ستاديون آم بولينفالتور، رافعا رصيده للنقطة رقم 29 في المركز السابع.

وفي نفس الجولة، اقتنص أوجسبورج فوزا مهما خارج الديار على فولفسبورج بهدفين لواحد على ملعب فوكسفاجن أرينا، رفع به رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق نقطتين عن مضيفه صاحب المركز الثالث عشر.

كما فاز انجولشتات على ضيفه هامبورج بثلاثة أهداف لواحد على ملعب أودي، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطتين عن هامبورج صاحب المركز السابع عشر وقبل الأخير.