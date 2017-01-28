للأسف، قد تظهر بعض المشاكل المادية في العلاقات العاطفية والزوجية في مجتمعنا المعاصر، فمن الممكن ألا يمنح الرجلُ المرأةَ المالَ الذي تحتاجه، أو على الأقل الذي يكفيها.

وفي هذا السياق، أجمع علماء النفس على أن هذا الوضع غير طبيعي، فإن اضطرار الزوجة إلى الإلحاح في طلب المال من الزوج من أجل قضاء حاجياتها البسيطة على غرار الملابس الداخلية والجوارب وأحمر شفاه يعدُّ أمراً مهيناً، والأكثر مذلة ومهانة أن تلح بالطلب عندما تكون بحاجة للمال من أجل الطعام وحفاظات الأطفال.

كيف عليك التصرف مع الزوج البخيل؟

يقول العلماء فيما يتعلق بتشخيص شخصية الزوج البخيل، إنه في بداية العلاقات العاطفية عادة ما يحاول الرجل جاهداً تلبية جميع رغبات المرأة ورعايتها، وتحاول المرأة التعبير عن حبها بنفس الطريقة، وفي هذه المرحلة يَظهر إن كان الرجل بخيلاً وجشعاً من عدمه، وبالتالي، كلُّ ما عليكِ فعله هو اتباع بعض النصائح التالية،حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:

لا تقتني جميع حاجاتك بنفسكِ

يعطي الرجالُ في بداية العلاقة المرأةَ مساحةً من الحرية في أن تشتري بمالها كلَّ شيء، إذ إنه غالباً ما تشعر بعض النساء بالحرج، فلا تطلب من الشريك شراء بعض مستلزماتها، إلا أن الرجل البخيل يعتاد على هذا السلوك، وبمجرد تمكنه من ذلك يظن أنكِ لا تحتاجين إلى أيِّ شيء منه، ولن يصنّف امتناعك عن طلب المال لشراء مستلزماتك منه في خانة خجلك وتحرجك.

وفي الواقع، يقرُّ علماء النفس، أنه على الرجل أن يتفهم أن اقتناء المرأة لجميع مستلزماتها هو مجرد وضع مؤقّت، وفي حال لم يفهم الشريك هذا الأمر، فهذه فرصة جيدة لك، حتى تفكري في مدى حاجتك لمثل هذا الرجل.

لا تواجهي كلَّ المشاكل بمفردك

لا تحاولي حلَّ جميع المشاكل المالية التي تواجه علاقتكما بنفسك، ويجب أن تعودي بالنظر دائماً للشريك وتحاولي التنسيق معه، والأهم هو عدم التصرف بمفردك، وتعويد الرجل على حل كل ما يواجه حياتكما من مشاكل مادية، ولا بد من أن تنتبهي أن الرجال عندما يروا أن المرأة تقوم بكل شيء وتحاول حل جميع المشاكل المادية، فإنه سيشعر بالراحة، وسيختار اللامبالاة والتجاهل.

لا تتخلي عن عملك

في عالمنا الحديث، لم يعد الرجال على استعداد لتحمل المسؤولية المادية كما في السابق، لذلك لا بد للمرأة أن تكون مستقلة مادياً، وللأسف يملك الرجالُ اعتقاداً راسخاً، يقضي بأن تتحمل المرأة العديدَ من الأعباء في نفس الوقت، على غرار إنجاب الأطفال، وتربيتهم، وكسب المال، وبالتالي يدعو العلماء المرأة العصرية إلى عدم التخلي عن عملها، والحفاظ على موردٍ يُمكِّنها من تلبية احتياجاتها الخاصة.

ملاحظة: إذا لاحظتِ أن الرجل بخيل نوعاً ما، فلا يجب أن يكون لديك أطفال منه، بل يجب أن تعيدي النظر في استمرار علاقتك به. فبعد الولادة لن يُظهر هذا النوع من الرجال بعض السخاء، وإنما سيصبحون أكثر بخلاَ، وسيتذمّرون من سقوط كل مسؤوليات العائلة على عاتقهم.