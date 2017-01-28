كيف تتصرفين إذا وقعتِ مع رجل بخيل؟السبت، 28 يناير 2017 09:22 م
للأسف، قد تظهر بعض المشاكل المادية في العلاقات العاطفية والزوجية في مجتمعنا المعاصر، فمن الممكن ألا يمنح الرجلُ المرأةَ المالَ الذي تحتاجه، أو على الأقل الذي يكفيها.
وفي هذا السياق، أجمع علماء النفس على أن هذا الوضع غير طبيعي، فإن اضطرار الزوجة إلى الإلحاح في طلب المال من الزوج من أجل قضاء حاجياتها البسيطة على غرار الملابس الداخلية والجوارب وأحمر شفاه يعدُّ أمراً مهيناً، والأكثر مذلة ومهانة أن تلح بالطلب عندما تكون بحاجة للمال من أجل الطعام وحفاظات الأطفال.
كيف عليك التصرف مع الزوج البخيل؟
يقول العلماء فيما يتعلق بتشخيص شخصية الزوج البخيل، إنه في بداية العلاقات العاطفية عادة ما يحاول الرجل جاهداً تلبية جميع رغبات المرأة ورعايتها، وتحاول المرأة التعبير عن حبها بنفس الطريقة، وفي هذه المرحلة يَظهر إن كان الرجل بخيلاً وجشعاً من عدمه، وبالتالي، كلُّ ما عليكِ فعله هو اتباع بعض النصائح التالية،حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية:
لا تقتني جميع حاجاتك بنفسكِ
يعطي الرجالُ في بداية العلاقة المرأةَ مساحةً من الحرية في أن تشتري بمالها كلَّ شيء، إذ إنه غالباً ما تشعر بعض النساء بالحرج، فلا تطلب من الشريك شراء بعض مستلزماتها، إلا أن الرجل البخيل يعتاد على هذا السلوك، وبمجرد تمكنه من ذلك يظن أنكِ لا تحتاجين إلى أيِّ شيء منه، ولن يصنّف امتناعك عن طلب المال لشراء مستلزماتك منه في خانة خجلك وتحرجك.
وفي الواقع، يقرُّ علماء النفس، أنه على الرجل أن يتفهم أن اقتناء المرأة لجميع مستلزماتها هو مجرد وضع مؤقّت، وفي حال لم يفهم الشريك هذا الأمر، فهذه فرصة جيدة لك، حتى تفكري في مدى حاجتك لمثل هذا الرجل.
لا تواجهي كلَّ المشاكل بمفردك
لا تحاولي حلَّ جميع المشاكل المالية التي تواجه علاقتكما بنفسك، ويجب أن تعودي بالنظر دائماً للشريك وتحاولي التنسيق معه، والأهم هو عدم التصرف بمفردك، وتعويد الرجل على حل كل ما يواجه حياتكما من مشاكل مادية، ولا بد من أن تنتبهي أن الرجال عندما يروا أن المرأة تقوم بكل شيء وتحاول حل جميع المشاكل المادية، فإنه سيشعر بالراحة، وسيختار اللامبالاة والتجاهل.
لا تتخلي عن عملك
في عالمنا الحديث، لم يعد الرجال على استعداد لتحمل المسؤولية المادية كما في السابق، لذلك لا بد للمرأة أن تكون مستقلة مادياً، وللأسف يملك الرجالُ اعتقاداً راسخاً، يقضي بأن تتحمل المرأة العديدَ من الأعباء في نفس الوقت، على غرار إنجاب الأطفال، وتربيتهم، وكسب المال، وبالتالي يدعو العلماء المرأة العصرية إلى عدم التخلي عن عملها، والحفاظ على موردٍ يُمكِّنها من تلبية احتياجاتها الخاصة.
ملاحظة: إذا لاحظتِ أن الرجل بخيل نوعاً ما، فلا يجب أن يكون لديك أطفال منه، بل يجب أن تعيدي النظر في استمرار علاقتك به. فبعد الولادة لن يُظهر هذا النوع من الرجال بعض السخاء، وإنما سيصبحون أكثر بخلاَ، وسيتذمّرون من سقوط كل مسؤوليات العائلة على عاتقهم.
-
كيف يمكن تخفيض مخاطر نمو السرطان؟
تثبت الدراسات العلمية أن 60% من الأورام الخبيثة تتسبب بها عادات غير صحية وممارسة نمط عيش غير سليم، وتعود 40% فقط إلى مفاعيل جينية وعوامل أخرى لا يمكن أن يؤثر عليها ...Sat, 28 Jan 2017 14:09:23 GMT
-
استخدامات مذهلة لا تعلمها عن "جوجل"
أكد مؤسسا شركة جوجل العالمية “لاري بيج وسيرجي برين” على الموقع الإلكتروني للشركة التكنولوجية أن هدف الموقع هو تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
حيثيات تأييد براءة سامح فهمى وآخرين بقضية تصدير الغاز
أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد محجوب، حيثيات حكمها برفض طعن النيابة العامة على براءة سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وخمسة ...Sat, 28 Jan 2017 17:40:33 GMT
-
آثار جانبية لعلاج سرطان الثدي - محيط
أظهرت دراسة حديثة أن الكثير من النساء اللائي يعالجن من سرطان الثدي يكابدن آثارا جانبية شديدة من جراء العلاج، حتى لو لم يتلقين العلاج الكيماوي.…Sat, 28 Jan 2017 15:53:26 GMT
-
مسئول سوداني: أنتجنا 500 طن ذهب منذ عام 2008
كشف مدير عام الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية الدكتور محمد أبو فاطمة أن انتاج السودان من الذهب منذ عام 2008، وحتى الآن بلغ 500 طن، وأن الاحتياطيات المؤكدة من ...Sat, 28 Jan 2017 13:55:17 GMT
-
تأجيل دعوى خُلع الفنان حسين فهمي إلى 6 مارس
أجلت محكمة أسرة مدينة 6 أكتوبر برئاسة المستشار عبدالحميد شلبي، دعوى الخُلع المقامة من سيدة الأعمال «رنا القصيبي»، ضد زوجها الفنان «حسين فهمي»، إلى يوم 6 مارس ...Sat, 28 Jan 2017 13:55:17 GMT
-
فتح الشام تأسر عناصر من الفصائل بينهم نجل قائد صقور الشام - محيط
أسرت جبهة فتح الشام، العديد من العناصر المنتمين لفصائل في الشمال السوري، من بينهم نجل أحمد عيسى الشيخ، قائد ألوية صقور الشام التي انضمت قبل…Sat, 28 Jan 2017 12:44:09 GMT
-
بالفيديو والصور.. سيدة تشكو للرئيس السيسي من وكيل وزارة الصحة ...
قامت سيدة من أهالي محافظة أسوان بتقديم شكوى للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لمصرفكيما أسوان اليوم السبت. وبدت السيدة في حالة إرهاق وانفعال وقام…Sat, 28 Jan 2017 13:26:46 GMT
-
هند عاكف تواصل عمل الخير مع "ائتلاف حب الوطن" في المطرية
تواصل الفنانة د. هند عاكف، عضو الهيئة العليا للمرأة بائتلاف “حب الوطن”، عمل الخير، من خلال مشاركتها في العديد من الفعاليات المقامة من أجل مساعدة المواطنين على ...Sat, 28 Jan 2017 13:26:46 GMT