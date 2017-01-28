مصدر: المكالمة الهاتفية الأولى بين بوتين وترامب استمرت نحو 45 دقيقةالسبت، 28 يناير 2017 09:44 م
أعلن مصدر في الإدارة الأمريكية إنتهاء المكالمة الهاتفية الأولى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن المصدر قوله إن الاتصال استغرق نحو 45 دقيقة.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر قد أعلن في وقت سابق اليوم عبر حسابه في (تويتر) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين ، كاشفا أن ترامب سيتصل بعد المكالمة مع بوتين بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
وتأتي هذه المكالمة مع الرئيس بوتين بعدما تحدث دونالد ترامب هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمدة 45 دقيقة أيضا.
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