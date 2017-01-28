 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 08:39 مساءً
روابط سريعة
موسى: الصعيد كشف عن معدنه الأصيل خلال زيارة السيسي
الإعلامي أحمد موسى

موسى: الصعيد كشف عن معدنه الأصيل خلال زيارة السيسي

السبت، 28 يناير 2017 09:07 م

 
أكد الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس اتخذ قرارات لسرعة حل مشكلات أهل النوبة، مشيرا إلى أن صعيد مصر هو الأنقى والذي لم يحدث فيه أي عمليات تخريب أو تدمير خلال ثورة يناير.

وأردف خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الصعيد كشف عن معدنه الأصيل خلال زيارة الرئيس، وكشف عن جرأته التي ظهرت من قبل أبنائه الذين استطاعوا أن يعبروا عن مشكلاتهم بكل احترام.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3