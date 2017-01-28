

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس اتخذ قرارات لسرعة حل مشكلات أهل النوبة، مشيرا إلى أن صعيد مصر هو الأنقى والذي لم يحدث فيه أي عمليات تخريب أو تدمير خلال ثورة يناير.

وأردف خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الصعيد كشف عن معدنه الأصيل خلال زيارة الرئيس، وكشف عن جرأته التي ظهرت من قبل أبنائه الذين استطاعوا أن يعبروا عن مشكلاتهم بكل احترام.