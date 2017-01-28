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فرغلي: المعاشات عايزين علاوة إنقاذ 20%
البدري فرغلي

فرغلي: المعاشات عايزين علاوة إنقاذ 20%

السبت، 28 يناير 2017 09:05 م

أكد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات إنه أخطر وزير الداخلية بتنظيم تظاهرة بميدان طلعت حرب صباح الإثنين المقبل تحت شعار”الجنيه بينزل والمعاش ثابت”، لافتًا إلى إن التظاهرة لا تخالف قانون التظاهر.

ولفت فرغلي، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبنى عسل أن قيمة ما يتقاضاه أصحاب المعاشات تاَكلت بسبب التضخم، لافتًا إلى أن جميع أصحاب المعاشات يطالبون بعلاوة إنقاذ تقدر بـ 20% من قيمة المعاش.

وتابع  أن أن المادة 27 من الدستور تتحدث عن ضرورة منح الحد الأدنى لأصحاب المعاشات والحكومة تخالف تلك المادة ولا تمنح هؤلاء البسطاء والفقراء الحق في الحياة.

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