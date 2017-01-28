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حريق ضخم يلتهم مسجدا بولاية تكساس الأمريكية
حريق الرويعي‎

حريق ضخم يلتهم مسجدا بولاية تكساس الأمريكية

السبت، 28 يناير 2017 09:02 م

اندلع حريق اليوم السبت، بأحد المساجد بولاية تكساس الأمريكية، ما أدى إلى انهيار منشآت المسجد.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن الحريق وقع فى المركز الإسلامى فى مدينة فيكتوريا، غير أن أسبابه ما زالت مجهولة.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى تعرض المركز الإسلامى لجرائم كراهية فى الماضي، فيما لم تتوافر - حتى الآن - أية تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين خلال الحريق.

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