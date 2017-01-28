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السبت 28 يناير 2017 08:29 مساءً
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ترامب يلقي أول خطاب أسبوعي بعد توليه الرئاسة الأمريكية
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

ترامب يلقي أول خطاب أسبوعي بعد توليه الرئاسة الأمريكية

السبت، 28 يناير 2017 08:58 م

 
يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد قليل، خطابه الأسبوعي الأول بعد قليل موجها للجماهير الأمريكية.

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