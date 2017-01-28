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السبت 28 يناير 2017 08:42 مساءً
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سعيد: الانتهاء من كافة مشروعات الطرق والكباري خلال 18 شهرا
جلال سعيد

سعيد: الانتهاء من كافة مشروعات الطرق والكباري خلال 18 شهرا

السبت، 28 يناير 2017 08:53 م

 
قال الدكتور جلال سعيد، وزير النقل والمواصلات أنه تم الانتهاء من 50% من مشروعات الطرق والكباري وأنه سيتم الانتهاء من الباقي خلال عام ونصف، لافتًا إلى أنه يتم البدء في إنشاء كوبري عدلي منصور فوق النيل في محافظة بني سويف لربط شرق النيل بغربه.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبني عسل إلى أن الهدف من إنشاء طريقي قنا سفاجا وسوهاج سفاجا هو خدمة مشروع المثلث الذهبي، موضحًا أن 75% من مشروعات الطرق والموانئ من موازنة الدولة.

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