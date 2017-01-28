كيف يمكن تخفيض مخاطر نمو السرطان؟

تثبت الدراسات العلمية أن 60% من الأورام الخبيثة تتسبب بها عادات غير صحية وممارسة نمط عيش غير سليم، وتعود 40% فقط إلى مفاعيل جينية وعوامل أخرى لا يمكن أن يؤثر عليها ...