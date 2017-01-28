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سلطنة عمان تتوج ببطولة كأس العالم
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سلطنة عمان تتوج ببطولة كأس العالم

السبت، 28 يناير 2017 08:52 م
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توج منتخب سلطنة عمان ببطولة كأس العالم العسكرية لكرة القدم بالفوز على ضيفه القطري 4 - 1 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بمسقط في الدور النهائي .

وقد انتهى الوقت الأصلى للمباراة بدون أهداف واستمر التعادل السلبي حتى الوقت الإضافي ليحتكما إلى ركلات الترجيح وتفوق منتخب سلطنة عمان 4 -1 .

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