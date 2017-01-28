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السبت 28 يناير 2017 08:39 مساءً
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مسئول أمريكى: قرارات حظر جديدة للحكومات المناهضة للولايات المتحدة
البيت الأبيض يستعد لاستقبال ترامب

مسئول أمريكى: قرارات حظر جديدة للحكومات المناهضة للولايات المتحدة

السبت، 28 يناير 2017 08:49 م

أكد مسئول بارز فى إدارة البيت الأبيض بأن الرئيس “دونالد ترامب” سيوقع مجموعة من القرارات لحظر دخول أعضاء الحكومات المناهضة لأمريكا إلى الولايات المتحدة مدى الحياة، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء رويترز.

ولفت المسئول أن الرئيس سيطالب أعضاء هيئة الأركان العسكرية المشتركة بإعداد خطة خلال 30 يوما لهزيمة التنظيم المسلح داعش.

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