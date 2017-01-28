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كييفو يهزم لاتسيو بهدف صعب في الدوري الإيطالي
كييفو

كييفو يهزم لاتسيو بهدف صعب في الدوري الإيطالي

السبت، 28 يناير 2017 09:58 م
وكالات

اقتنص فريق كييفو فوزا مثيرا من ملعب مضيفه لاتسيو 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدت أن المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي ولكن روبرتو إنجليسي خطف هدف الفوز لكييفو في الوقت بدل الضائع بمساعدة ماسيمو جوبي.

ورفع كييفو رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد لاتسيو عند 40 نقطة في المركز الرابع.

وفشل لاتسيو في الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام يوفنتوس 2/صفر فيما تذوق كييفو طعم الفوز للمرة الأولى منذ أن تغلب على سامبدوريا 2 /1 في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي.

وخلال مسيرته في الموسم الحالي حقق لاتسيو 12 انتصارا مقابل أربعة تعادلات وست هزائم فيما فاز كييفو ثمان مرات وتعادل أربع مرات وخسر عشر مرات.

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