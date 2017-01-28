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طريقة سهلة لحماية الخصوصية على "واي فاي" المجاني

طريقة سهلة لحماية الخصوصية على "واي فاي" المجاني

السبت، 28 يناير 2017 09:15 م

بلا شك فإن استخدام شبكات “واي فاي” المفتوحة “العامة” ليست آمنة في كل الأحوال، إذ من الممكن عبرها التسلل إلى بعض المعلومات الشخصية الخاصة بك وتعرضها للخطر مثل كلمات المرور وبيانات التطبيقات والصور والرسائل وغيرها.

وبالتالي يلجأ المستخدمون إلى الاعتماد على بعض التطبيقات التي توفر لهم الحماية عند اتصالهم بهذه الشبكات مثل شبكات المطارات، والفنادق، والمقاهي، والمطاعم وغيرها من الشبكات العامة، الأمر الذي يمنع عمليات التسلل من المتصيدين وتجنب أي أنشطة خبيثة محتملة، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وهناك تطبيق Defend My WiFi يعتبر أحد الخيارات الجديدة والفعالة في هذا المجال لمستخدمي نظامي “أندرويد” و”آي أو إس”، حيث يوفر مجموعة من المزايا الأمنية التي تتيح للمستخدم الاعتماد على شبكات “واي فاي” المفتوحة دون التعرض لمخاطر أمنية، بما في ذلك إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدم وتشفير جميع البيانات المتبادلة عبر هاتفه.

ويعمل التطبيق على ربط المستخدم بشبكة افتراضية خاصة يُمكن من خلالها حماية اتصالك بدون حدود للبيانات المستهلكة وبشكل مجاني وبدون أي إعلانات مزعجة، وبنقرة زر واحدة من داخل التطبيق سيكون بوسعك حماية اتصالك واستخدام معلوماتك الشخصية بأمان بما في ذلك رقم بطاقة الائتمان أو كلمات المرور الخاصة بحساباتك المختلفة، وهو متوفر مجاناً عبر متجر “آب ستور” ويُمكن لمستخدمي نظام “آي أو إس” تنزيله بحجم 49.3 ميجابايت.

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