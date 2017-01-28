بوركينا فاسو تطيح بتونس من أمم أفريقيا بثنائية مثيرةالسبت، 28 يناير 2017 08:41 م
تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور قبل النهائي في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا بالجابون، بعد الفوز على منتخب تونس 2-0، اليوم السبت على ملعب دانجوندجي، في أولى مواجهات دور الثمانية.
سجل البديل أريستيد بانسيه هدف الخيول البوركينية من تسديدة قوية مرت على يسار حارس تونس في الدقيقة (81)، وأضاف ناكولما بريجيوس الهدف الثاني مستغلا خطأ دفاعي وسوء تمركز من لاعبي تونس وانفرد بحارس مرمى تونس من نصف الملعب وراوغه قبل أن يسددها في المرمى الخالي من حارسه (85).
وتفوق البرتغالي باولو دوارتي مدرب الخيول، على منافسه البولندي هنري كاسبرجاك مدرب النسور، في إدارة اللقاء وتحقيق الفوز في آخر 10 دقائق باللقاء.
وواصل منتخب بوركينا فاسو تفوقه على منتخب تونس بالتخصص، حيث سبق أن أطاح بالنسور من دور الثمانية في البطولة التي استضافتها بوركينا فاسو عام 1998.
جاءت بداية اللقاء هادئة من الفريقين اللذين لجأ للتأمين الدفاعي على حساب الجانب الهجومي، واستمرت فترة جس النبض لمدة 10 دقائق، بينما كانت أول فرصة عبر رأسية ياسين الخنيسي التي مرت فوق العارضة (13)، ورد ناكولما بريجيوس بفرصة بوركينية مرت بجوار القائم (14).
غابت الفاعلية عن لاعبي الفريقين وسدد الخنيسي كرة مرت بجوار القائم (18)، تبعه الخزري بتسديدة مرت فوق العارضة (20)، بينما ارتطمت تسديدة بيرتران إيزيدور تراوري في العارضة (22)، تبعه زميله سيريل بايالا بتسديدة مرت فوق العارضة (23).
واصل منتخب نسور قرطاج أفضليته النسبية خلال الشوط الأول في الاستحواذ على الكرة والانتشار الهجومي، وأهدر أمين بن عمر كرة قوية ارتطمت في القائم الذي أنقذ هدف محقق (31).
ومرت رأسية الخنيسي فوق العارضة (33)، ورد تراوري بتسديدة تصدى لها حارس تونس (39)، قبل أن يتصدى حارس بوركينا فاسو لتسديدة فرجاني ساسي (45+1) لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، تصدى حارس بوركينا فاسو لتسديدة من الخنيسي (46)، ورد دايو بتسديدة مرت فوق العارضة (50)، وبعدها شارك حمزة لحمر على حساب الخزري الذي خرج من الملعب غاضبا (62).
كان بوركينا فاسو الطرف الأفضل خلال الشوط الثاني والأكثر انتشارا هجوميا وتهديدا لمرمى تونس، ودفع دوراتي بالبديل بانسيه على حساب بايايلا(75).
جاء هدف بوركينا فاسو الاول من ضربة ثابتة مررها تراوري لزميله أريستيد بانسيه الذي سددها قوية مرت على يسار الحارس في الدقيقة (81).
بعدها أضاف ناكولما بريجيوس الهدف الثاني لبوركينا فاسو، بعدما تلاعب بحارس مرمى تونس وسددها في المرمى الخالي من حارسه (85)، وفشل لاعبو تونس في تقليص الفارق رغم التغييرات لتنتهي المباراة بفوز بوركينا فاسو على تونس (2-0).
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