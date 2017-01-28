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بالفيديو.. هكذا تضاعف شحن هاتفك
هاتف، شحن، شاحن، سلك، تليفون

بالفيديو.. هكذا تضاعف شحن هاتفك

السبت، 28 يناير 2017 08:28 م

نستعمل هواتفنا المحمولة طوال اليوم، ونقضي ساعات ونحن نتفقد حساباتنا الشخصية على الشبكات الاجتماعية، والنتيجة أن شحن بطاريات جوالنا ينفذ بسرعة.

وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، كشف مقطع فيديو عن أهم الطرق التي تستطيع من خلالها الحفاظ على شحن بطاريتك لأطول فترة ممكنة، وذلك عن طريق تطبيق مذهل يتحكم في تفاصيل بعض الأشياء على الهاتف بطريقة مدهشة.



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