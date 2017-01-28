شاب "مصرف كيما" عن حديثه مع السيسي:"فخر لي"

أكد علاء مصطفى الشاب الذي هاجم محافظ أسوان بسبب مصرف كيما، إنه أصيب بحالة ذهول بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلبه بسرعة إنهاء مشكلة المصرف.

ولفت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة السابعة» المذاع على فضائية «أكسترا نيوز»: «آخر أحلامى أنى أمشى بجوار وزير وحديثى مع السيسي فخر لى».

وأردف «عايزين نشوف مصر رقم واحد في كل القطاعات، لأنها تستحق أن تكون ذلك»، لافتا أن «السيسي منحنى الأمن للحديث معه عن مشكلة مصرف كيما».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بادر بتقبيل واحتضان الشاب الأسواني المشارك في مؤتمر الشباب، الذي هاجم اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان.

وقال الشاب «أنا هقول حاجة وحتى لو هتفصل من شغلى.. اعملوا اللى عايزينه.. مصرف مصنع كيما بأسوان يتم صرفه في المياه اللى بنشربها.. وتيجي لجنة تمد المواسير علشان الرئيس ما يشمش ريحة المياه اللى بنشربها.. ده صرف المصنع بيبقى مياه الشرب».