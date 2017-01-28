صعد تشيلسي وتوتنهام إلى دور الستة عشر ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما حققا الفوز مساء السبت ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وحسم تشيلسي صعوده بالتغلب على فريق دوري الدرجة الأولى برينتفورد 4 / صفر كما تغلب توتنهام صاحب المركز الثالث بالدوري الممتاز على فريق دوري الدرجة الثالثة ويكمب وندررز 4 / 3.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بدور الـ32 تغلب بلاكبيرن على بلاكبول 2 / صفر وبيرنلي على بريستول سيتي 2 / صفر ولينكولن سيتي على برايتون 3 / 1 وميدلزبره على أكرينجتون 1 / صفر وأوكسفورد يونايتد على نيوكاسل 3 / صفر وهيديرسفيلد تاون على مضيفه روشديل 4 / صفر.

وحسم تشيلسي متصدر الدوري الممتاز تأهله بأربعة أهداف نظيفة في شباك ضيفه برينتفورد المنافس بدوري الدرجة الأولى، سجلها ويليان دا سيلفا وبيدرو رودريجيز وبرانيسلاف إيفانوفيتش وميشي باتشواي في الدقائق 14 و21 و69 و81 من المباراة التي أقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج” بالعاصمة البريطانية لندن.

ويدين توتنهام بفضل كبير في الفوز للاعبيه سون هيونج مين وديلي آلي، حيث سجل سون هدفين في الدقيقتين 60 و90 وسجل الهدفين الآخرين للفريق فينسنت يانسن وآلي في الدقيقتين 64 و89.

بينما جاءت الأهداف الثلاثة لويكمب وندررز في الدقائق 23 و36 و83 وسجلها بول هايز (الأول والثاني) وجاري طومسون.