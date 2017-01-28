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مجازاة 3 أطباء بالوحدات الصحية بقرى البحيرة لتركهم العمل
مستشفى ابو الريش

مجازاة 3 أطباء بالوحدات الصحية بقرى البحيرة لتركهم العمل

السبت، 28 يناير 2017 08:58 م

قرر محافظ البحيرة، الدكتور محمد سلطان، مجازاة 3 أطباء بالوحدات الصحية بقرى (الأبعادية - نديبة - حفص ) لتركهم العمل بخلاف المواعيد الرسمية، وخصم 5 أيام من راتب كل منهم.

وأشار المحافظ -في تصريحات له اليوم /السبت/- إلى أن العمل بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية له أهمية خاصة يجب على القائمين عليه الانتباه واليقظة والانضباط من أجل الصحة العامة لمواطني المحافظة، مشددًا بدوام المتابعة الميدانية لتلك المرافق الحيوية وأن يد العقاب ستنال كل مهمل أو متراخي.

جدير بالذكر أن الدكتور سلطان قد أحال هؤلاء الأطباء للتحقيق بمعرفة مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والذي انتهى إلى صحة ما نسب إليهم.

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