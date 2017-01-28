أكد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل والمواصلات، إنه تم إنجاز طريق سفاجا لخدمة التصدير من محافظات الصعيد، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من طرق تربط رأس غارب بمحافظة المنيا لخدمة النقل والتصدير في محافظات الصعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”: أنه تم الانتهاء من منفذ أرقين الذي يربط مصر بالسودان ويساهم في حركة التجارة بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك خطة للانتهاء من إنشاء كوبري فوق النيل عند منطقة كلابشة بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأشار إلى أن محور جرجا سينتهي خلال شهور لربط شرق وغرب النيل، لافتًا إلى الوزارة تعمل على ربط الطريق الشرقي بالغربي عند محور طما بسوهاج.