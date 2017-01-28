ظهرت الكثير من الآراء المرعبة عن الشموع المعطرة، والتي تستخدم في بيوت الكثيرين لأغراض الزينة ولتغيير رائحة الغرف.

فقد أصابت هذه الآراء كثيراً من الناس بالخوف الشديد، خاصةً الأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار السن، وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن موقع Milliyetالتركي، قالت السيدة في تصريحات لشبكة “سي بي إس” نيويورك للأخبار، أن ميجان بودن، من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أشعلت شموع معطرة لخلق مناخ جميل في منزلها، حيث ظلت مضاءة في غرفتها لساعات، بعد ذلك رأت الأم منظراً مخيفاً للغاية، عندما كانت تنظف أنف طفلها في اليوم التالي وهي علامات سوداء اللون داخل أنفه.

وبدأت الأم على الفور بقراءة التحذيرات التي كُتبت حول هذه الشموع، ولاحظت وجود تحذيرات من إضاءتها أكثر من 3 ساعات، وبعد الاختبارات التي أُجريت حول هذه العلامات السوداء، اتضح أن الشموع هي التي تسببت في حدوثها، خاصةً التي تحمل رائحة الليمون والبرتقال، كما علمت أيضاً أن التحذيرات جدية للغاية، عندما أخبرها المتخصصون بأنه كان من الجيد جداً إجراء تدخل طبي عاجل لوضع الطفل؛ لأن مادة الفورمالدهيد التي تدخل في صناعة الشموع المعطرة، تتفاعل مع غاز الأوزون الذي يوجد في الهواء، والذي قد يصبح بعد ذلك سبباً في الإصابة بمرض السرطان.