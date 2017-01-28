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محافظ أسوان:"بنزور أماكن أسوأ من مصرف كيما"
محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي

محافظ أسوان:"بنزور أماكن أسوأ من مصرف كيما"

السبت، 28 يناير 2017 08:03 م


أكد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان: إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصرف كيما تعبر عن اهتمامه وجديته لحل مشكلات المواطنين، مضيفًا: “بنزور أماكن أسوأ من مصرف كيما إحنا كمان بشكل مفاجئ”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبني عسل أن قرارات الرئيس اليوم تدفع عملية تنمية المحافظة وباقي محافظات الصعيد، لافتًا إلى أنه يوجد بالمحافظة 3 مناطق جاهزة لتحويلها لمناطق صناعية للمشروعات الصغيرة.

ولفت إلى أن تأخر مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة كان بسبب عدم وجود التمويل اللازم، لافتًا إلى أن تهالك شبكات الصرف الصحي والتوسع العمراني العشوائي سبب تفاقم الأزمة بالمحافظة.

وقدم محافظ أسوان الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بأسوان ومحافظات الصعيد بعقد مؤتمر الشباب الثاني بالمحافظة.

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