

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء أن هناك خطة بتكلفة 18 مليار جنيه لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم توفير الكهرباء لكل المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا دون تأثير على الشبكات.

وأردف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبني عسل، أن مصر لديها القدرة على توفير الكهرباء اللازمة للمستثمرين والمشروعات والمناطق الصناعية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم توفير 300 مليون جنيه في المرحلة الحالية لتطوير شبكات الكهرباء في الصعيد.