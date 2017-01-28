قبل إهداء العطور.. عليك بقراءة هذه النصائحالسبت، 28 يناير 2017 08:02 م
من منا لا يحتار عند اختيار العطر المناسب كهدية؟.. فاختيار عطر لشخصٍ آخر شيءٌ معقد دون أدنى شك، لكن رغم ذلك، هناك طرق ومعايير يمكننا الاعتماد عليها، عند شراء العطر.
1- تتبّع العلامات
ابحث عن كل ما يتعلق بالشخص الذي ستُهديه العطر؛ هل هو من محبي عبق الزهور، أم يميل إلى رائحة الخشب والتوابل؟ ادرس عاداته المتعلقة بالثياب، وأسلوب حياته، وتذكر أن الناس لا يستخدمون العطور بالطريقة نفسها؛ بل يختلف الأمر بالنسبة للرياضيين، والذين يحبون ملازمة المنزل، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، عن موقع Elle الفرنسي، يختلف الأمر بالنسبة للذين يرتدون ملابس رسمية، أو غير رسمية، إذا كنت تعرف أي نوعٍ من العطور يفضل الشخص الذي تنوي إهداؤه، فإن هذا سيختصر عليم رحلة البحث كثيراً.
2- لا تختر العطر بحسب ذوقك
إهداءُ العطر رسالة؛ والأولوية هي لتسليط الضوء على نقاط قوة الشخص المقصود. لا تقحم ذوقك في الهدية؛ لأن حاسة الشم تختلف من شخص إلى آخر؛ بين من يحب رائحة الأخشاب، أو آخر يفضل العطور الشرقية، أو يعشق عبق الزهور، أما بالنسبة للأقارب، فلا مانع من أن تكون أكثر جرأةً في الاختيار، وأن تقوم بشراء العطور غير المعتادة.، واسمح لنفسك بأن تفاجئ قريبك بعطرٍ مميز!
3- العطر الذي يناسب الجميع
ما زلتَ غير متأكد؟.. اختر إذاً عطراً منعشاً ومناسباً للجنسين؛ عادةً ما تكون العطور المصنوعة من مستخلصات الفواكه الحمضية والعطرية محببة إلى الجميع، شراء عطر من هذا النوع يعد خياراً آمناً يضمن لك ألا تقع في الخطأ.
4- انتبه إلى درجة تركيز العطر
غالباً ما تصيبنا الحيرة؛ هل ينبغي أن نهدي الدرجة الأخف من العطر، أم ماء العطر، أم العطر المركز؟ كل نوعٍ من هذه الأنواع له استخدام يختلف عن النوعين الآخرين، فهل يحب صديقك/ صديقتك التعطر نهاراً؟، اختر إذاً عطراً خفيفاً منعشاً حمضياً، وسيفي تماماً بالغرض، بالنسبة لماء العطر والعطر، فهما يناسبان الأمسيات أكثر.
5- الاسترشاد بالموضة
لا يوجد فارقٌ كبيرٌ بين العطور والأزياء؛ فكلاهما يتغير بشكلٍ دوري، في الآونة الأخيرة، لاحظنا عودة المياه المنعشة، وعطور الشيبر، والجلود، بعد الاتجاه إلى العطور الزهرية والعطور الشرقية (خاصة التي تعتمد على العود، ذي الرائحة الخشبية والحيوانية)، وتأتي في مقدمة المشهد العطور الألدهيدية والعطور الخضراء.
6- جرأة العطور النادرة
عادةً ما يجرب مبدعو صناعة العطور تركيبات كيميائية غير معتادة. هذه النوعية من الروائح مثالية للكشف عن العطور التي سترضي أولئك الذين يحبون الخروج عن المألوف.
7- اختيارات من عطور الموسم
وجبة الطماطم بجبن الموزاريلا ليست مناسبةً في فصل الشتاء، كما أن الراكليتي ليس مناسباً في فصل الصيف! ينطبق هذا على العطور أيضاً، يفسح الشتاء المجال للروائح النفاذة ذات المستخلصات المُسكَّرة (من الخشب، والعنبر، والتوابل، والعطور الشرقية)، تلك الروائح التي تُرش على الملابس لتحمل هذه العطور، في الصيف، تظهر الفواكه الحمضية، والتوابل العطرية، والخزامى بشكل أكبر، لكن هل ترغبون في تذكيركم بمستخلصات العطور الخالدة؟ حسناً، إنها الورد، والياسمين، ونجيل الهند، وخشب الصندل.
8- فكّر في التبغ
إذا كان صديقك أو قريبك من المدخنين، فاختر له عطراً متسقاً مع عاداته، يفضل اختيار عطر قوي ودافئ للمدخن؛ حتى يتغلب على رائحة التبغ والسفر، أما المدخنات، فإننا ننصحهن بعطر العنبر والفانيليا؛ كي يوازن رائحة التبغ.
9- حث الفتيات على الرقة
من الأفضل للفتيات أن يتجنبن مستخلصات العطور الثقيلة التي تلامس بشرتهن وتفسدها بكل سهولة وهنّ في طور النمو، يُفضل للفتيات المائلات للأنوثة، أن يخترن زهرة البرتقال أو كولونيا جميلة، أو وردة منعشة أو رائحة السفرجل، أما اللاتي يبدون في مظاهرهن جادات، فالأنسب لهن المياه المنعشة ذات المستخلصات المائية.
-
استخدامات مذهلة لا تعلمها عن "جوجل"
أكد مؤسسا شركة جوجل العالمية “لاري بيج وسيرجي برين” على الموقع الإلكتروني للشركة التكنولوجية أن هدف الموقع هو تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
آثار جانبية لعلاج سرطان الثدي
أظهرت دراسة حديثة أن الكثير من النساء اللائي يعالجن من سرطان الثدي يكابدن آثارا جانبية شديدة من جراء العلاج، حتى لو لم يتلقين العلاج الكيماوي. وطرحت الدراسة أسئلة ...Sat, 28 Jan 2017 15:53:26 GMT
-
7 تغريدات لحساب السيسي تلخص كلماته بالجلسة الأولى في اليوم ...
نشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي 7 تغريدات، لخصت مداخلته خلال الجلسة الأولى لمناقشة التحديات التى تواجه الصعيد وآفاق التنمية في اليوم الثاني ...Sat, 28 Jan 2017 10:03:40 GMT
-
تأجيل دعوى خُلع الفنان حسين فهمي إلى 6 مارس
أجلت محكمة أسرة مدينة 6 أكتوبر برئاسة المستشار عبدالحميد شلبي، دعوى الخُلع المقامة من سيدة الأعمال «رنا القصيبي»، ضد زوجها الفنان «حسين فهمي»، إلى يوم 6 مارس ...Sat, 28 Jan 2017 13:55:17 GMT
-
مسئول سوداني: أنتجنا 500 طن ذهب منذ عام 2008
كشف مدير عام الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية الدكتور محمد أبو فاطمة أن انتاج السودان من الذهب منذ عام 2008، وحتى الآن بلغ 500 طن، وأن الاحتياطيات المؤكدة من ...Sat, 28 Jan 2017 13:55:17 GMT
-
"إيمان البحر" يشعل حماس الجمهور في معرض الكتاب
“عمرو دياب مش سُبة، أنا قلت إني مش زي عمرو دياب لأن كل واحد فينا له طريقته”. هكذا أجاب المطرب إيمان البحر درويش عما نسب إليه من تصريحات بعدد من الصحف، حول الفنان ...Sat, 28 Jan 2017 12:31:51 GMT
-
تعرف على تاريخ المواجهات الكروية بين مصر والمغرب
تقابل منتخبا مصر والمغرب في 27 مباراة، وكان الفوز من نصيب المغرب في 14 مرة مقابل انتصاران فقط لمصر، فيما تعادل الفريقان في 11 مباراة. وكان آخر فوز للمغرب على مصر عام 2001، ...Sat, 28 Jan 2017 12:15:41 GMT
-
فتح الشام تأسر عناصر من الفصائل بينهم نجل قائد صقور الشام
أسرت جبهة فتح الشام، العديد من العناصر المنتمين لفصائل في الشمال السوري، من بينهم نجل أحمد عيسى الشيخ، قائد ألوية صقور الشام التي انضمت قبل أيام إلى حركة أحرار ...Sat, 28 Jan 2017 12:44:09 GMT
-
تأجيل محاكمة "أنصار بيت المقدس" لجلسة 14 فبراير المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة، ...Sat, 28 Jan 2017 12:01:40 GMT