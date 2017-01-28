من منا لا يحتار عند اختيار العطر المناسب كهدية؟.. فاختيار عطر لشخصٍ آخر شيءٌ معقد دون أدنى شك، لكن رغم ذلك، هناك طرق ومعايير يمكننا الاعتماد عليها، عند شراء العطر.

1- تتبّع العلامات

ابحث عن كل ما يتعلق بالشخص الذي ستُهديه العطر؛ هل هو من محبي عبق الزهور، أم يميل إلى رائحة الخشب والتوابل؟ ادرس عاداته المتعلقة بالثياب، وأسلوب حياته، وتذكر أن الناس لا يستخدمون العطور بالطريقة نفسها؛ بل يختلف الأمر بالنسبة للرياضيين، والذين يحبون ملازمة المنزل، حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، عن موقع Elle الفرنسي، يختلف الأمر بالنسبة للذين يرتدون ملابس رسمية، أو غير رسمية، إذا كنت تعرف أي نوعٍ من العطور يفضل الشخص الذي تنوي إهداؤه، فإن هذا سيختصر عليم رحلة البحث كثيراً.

2- لا تختر العطر بحسب ذوقك

إهداءُ العطر رسالة؛ والأولوية هي لتسليط الضوء على نقاط قوة الشخص المقصود. لا تقحم ذوقك في الهدية؛ لأن حاسة الشم تختلف من شخص إلى آخر؛ بين من يحب رائحة الأخشاب، أو آخر يفضل العطور الشرقية، أو يعشق عبق الزهور، أما بالنسبة للأقارب، فلا مانع من أن تكون أكثر جرأةً في الاختيار، وأن تقوم بشراء العطور غير المعتادة.، واسمح لنفسك بأن تفاجئ قريبك بعطرٍ مميز!

3- العطر الذي يناسب الجميع

ما زلتَ غير متأكد؟.. اختر إذاً عطراً منعشاً ومناسباً للجنسين؛ عادةً ما تكون العطور المصنوعة من مستخلصات الفواكه الحمضية والعطرية محببة إلى الجميع، شراء عطر من هذا النوع يعد خياراً آمناً يضمن لك ألا تقع في الخطأ.

4- انتبه إلى درجة تركيز العطر

غالباً ما تصيبنا الحيرة؛ هل ينبغي أن نهدي الدرجة الأخف من العطر، أم ماء العطر، أم العطر المركز؟ كل نوعٍ من هذه الأنواع له استخدام يختلف عن النوعين الآخرين، فهل يحب صديقك/ صديقتك التعطر نهاراً؟، اختر إذاً عطراً خفيفاً منعشاً حمضياً، وسيفي تماماً بالغرض، بالنسبة لماء العطر والعطر، فهما يناسبان الأمسيات أكثر.

5- الاسترشاد بالموضة

لا يوجد فارقٌ كبيرٌ بين العطور والأزياء؛ فكلاهما يتغير بشكلٍ دوري، في الآونة الأخيرة، لاحظنا عودة المياه المنعشة، وعطور الشيبر، والجلود، بعد الاتجاه إلى العطور الزهرية والعطور الشرقية (خاصة التي تعتمد على العود، ذي الرائحة الخشبية والحيوانية)، وتأتي في مقدمة المشهد العطور الألدهيدية والعطور الخضراء.

6- جرأة العطور النادرة

عادةً ما يجرب مبدعو صناعة العطور تركيبات كيميائية غير معتادة. هذه النوعية من الروائح مثالية للكشف عن العطور التي سترضي أولئك الذين يحبون الخروج عن المألوف.

7- اختيارات من عطور الموسم

وجبة الطماطم بجبن الموزاريلا ليست مناسبةً في فصل الشتاء، كما أن الراكليتي ليس مناسباً في فصل الصيف! ينطبق هذا على العطور أيضاً، يفسح الشتاء المجال للروائح النفاذة ذات المستخلصات المُسكَّرة (من الخشب، والعنبر، والتوابل، والعطور الشرقية)، تلك الروائح التي تُرش على الملابس لتحمل هذه العطور، في الصيف، تظهر الفواكه الحمضية، والتوابل العطرية، والخزامى بشكل أكبر، لكن هل ترغبون في تذكيركم بمستخلصات العطور الخالدة؟ حسناً، إنها الورد، والياسمين، ونجيل الهند، وخشب الصندل.

8- فكّر في التبغ

إذا كان صديقك أو قريبك من المدخنين، فاختر له عطراً متسقاً مع عاداته، يفضل اختيار عطر قوي ودافئ للمدخن؛ حتى يتغلب على رائحة التبغ والسفر، أما المدخنات، فإننا ننصحهن بعطر العنبر والفانيليا؛ كي يوازن رائحة التبغ.

9- حث الفتيات على الرقة

من الأفضل للفتيات أن يتجنبن مستخلصات العطور الثقيلة التي تلامس بشرتهن وتفسدها بكل سهولة وهنّ في طور النمو، يُفضل للفتيات المائلات للأنوثة، أن يخترن زهرة البرتقال أو كولونيا جميلة، أو وردة منعشة أو رائحة السفرجل، أما اللاتي يبدون في مظاهرهن جادات، فالأنسب لهن المياه المنعشة ذات المستخلصات المائية.