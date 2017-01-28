دعا نائب رئيس أركان الجيش اليمني، اللواء ركن أحمد سيف اليافعي، المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لإدانة ورفض التدخلات الإيرانية في اليمن.

جاء ذلك عقب تمكن قوات التحالف العربي، من تدمير طائرة عسكرية بدون طيار في منطقة شمال “المخا”، قبل إطلاقها من منصة متنقلة لاستهداف قوات من الجيش والمقاومة الشعبية.

وأوضح اليافعي - في تصريح أوردته قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم /السبت/ - أن “القوات اليمنية دمرت الطائرة بصاروخ جو - أرض، بالتنسيق مع القوات الجوية الإماراتية العاملة في اليمن، وكشف أن الميليشيات الإنقلابية بعد تضييق الخناق عليها، بدأت في استخدام أسلحة تم تهريبها إليها من إيران ومنها هذا النوع من الطائرات.

واعتبر اليافعي، وصول هذه الأسلحة الإيرانية، يظهر التدخل الإيراني السافر في الأزمة اليمنية، ومحاولات طهران لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد السلم في اليمن - بحد قوله.