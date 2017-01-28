

ألقى رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، القبض على ربة منزل لمزاولتها نشاطا إجراميًا حيث تخصصت في سرقة الهواتف من المواطنين داخل محطة الإسكندرية.

وكان اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات تلقى إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية من ضبط «ن. ب. ف»، ربة منزل متلبسة بسرقة تليفون محمول من «م. ف.م» موظف، أثناء وجودهما داخل قطار «القاهرة – الإسكندرية».

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بارتكابها الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد الإسكندرية وأرسل بالمتهم والحرز لقسم شرطة العطارين لقيده وعرضه على النيابة.