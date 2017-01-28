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السبت 28 يناير 2017 07:02 مساءً
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البحرية الإسبانية تنقذ 49 مهاجرًا إفريقيا قبالة سواحلها الجنوبية
البحرية الباكستانية‎

البحرية الإسبانية تنقذ 49 مهاجرًا إفريقيا قبالة سواحلها الجنوبية

السبت، 28 يناير 2017 07:29 م

أعلنت قوات الإنقاذ البحرية الإسبانية انتشال 49 مهاجرا إفريقيا، كانوا على متن قارب على بعد نحو 120 كيلومترا من الساحل الجنوبي للبلاد.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن سلطات الإنقاذ أكدت وصول المهاجرين بسلام إلى ميناء “ألمريا” جنوب شرقي إسبانيا، على الرغم من الأمواج العاتية.

وكان هؤلاء المهاجرون قد ضلوا طريقهم في عرض البحر منذ يوم الخميس الماضي، وتمكنت أجهزة الإنقاذ البحري من تحديد موقعهم مساء أمس /الجمعة/، بناء على معلومات وصلت إليها من قبل السلطات المغربية.

يُشار إلى أن الحكومة الإسبانية كثفت من دورياتها على حدودها البحرية بعدما تمكن آلاف من المهاجرين من العبور إلى أوروبا.

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