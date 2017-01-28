وزيرة التضامن تستعرض برامج الحماية الاجتماعية في الصعيدالسبت، 28 يناير 2017 07:22 م
عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة في محافظات الصعيد، خلال جلسة خُصصت لبرامج الحماية الاجتماعية والمبادرات لرفع مهارة وكفاءة الشباب، ضمن المؤتمر الدوري للشباب في ثاني أيامه اليوم /السبت/، بأسوان.
وعرضت غادة والي برنامج “تكافل وكرامة” باعتباره أحد آليات الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية، والذي تنفذه وزارة التضامن في 27 محافظة، وتم تغطية 11 محافظة بالوجه القبلي في المرحلة الأولى من البرنامج، كما أعلنت الوزيرة إطلاق برنامج “فرصة” لدعم التمكين الاقتصادي في الصعيد.
وقالت والي إن ثلاث محافظات في الصعيد استحوذت على نصف قيمة ما تم صرفه لبرنامج “تكافل وكرامة”، وذلك في إطار التوجه لدعم المواطنين الأكثر احتياجا في سوهاج وأسيوط وقنا، مؤكدة أن وزارة التضامن لديها قاعدة بيانات مكتملة في كل محافظة.
ويعد برنامج “تكافل وكرامة” آلية للدعم النقدي المشروط، حيث يصرف معاش تكافل للأسرة بقيمة 325 جنيها شهريا، وفقا لشروط محددة مثل الالتزام بذهاب الأطفال للمدرسة بنسبة انتظام تتجاوز الـ80% مع متابعة صحية دورية للأم والأطفال.
وتحصل كل أسرة على دعم بقيمة 60 جنيها للتلميذ في المرحلة الابتدائية، و80 جنيها للتلميذ في المرحلة الإعدادية، و100 جنيه للطالب في المرحلة الثانوية، بحد أقصى 3 أبناء في الأسرة.. فيما يعد معاش كرامة استحقاقا فرديا للمسنين الذين تجاوزوا الـ 65 عاما وليس لهم دخل ثابت، ولذوي الاحتياجات الخاصة، وبحد أقصى 3 أفراد في الأسرة الواحدة.
ودخل تحت مظلة برنامج “تكافل وكرامة” مليون و209 آلاف مستفيد حتى منتصف يناير الجاري، ويُنتظر أن يصل عدد المستفيدين من الدعم مليون و700 ألف بحلول شهر يونيو المقبل.
يُذكر أنه مع بدء تنفيذ الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي سبتمبر الماضي، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا، وتم توسيع التسجيل بتكافل وكرامة ليصل إلى 5ر2 مليون مسجل، وبلغ عدد المستفيدين ما نسبته 53% إجمالي المسجلين. وفي هذا الإطار، أعلنت غادة والي - في جلسة خلال اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للشباب حول “الصعيد بين التحديات وآفاق التنمية”- إطلاق برنامج “فرصة” لدعم التمكين الاقتصادي في الصعيد، والذي يستهدف من بين فئاته العديد من الشباب والنساء الذين يبحثون عن فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
-
كيف يمكن تخفيض مخاطر نمو السرطان؟
تثبت الدراسات العلمية أن 60% من الأورام الخبيثة تتسبب بها عادات غير صحية وممارسة نمط عيش غير سليم، وتعود 40% فقط إلى مفاعيل جينية وعوامل أخرى لا يمكن أن يؤثر عليها ...Sat, 28 Jan 2017 14:09:23 GMT
-
استخدامات مذهلة لا تعلمها عن "جوجل"
أكد مؤسسا شركة جوجل العالمية “لاري بيج وسيرجي برين” على الموقع الإلكتروني للشركة التكنولوجية أن هدف الموقع هو تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
7 تغريدات لحساب السيسي تلخص كلماته بالجلسة الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب
نشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي 7 تغريدات، لخصت مداخلته خلال الجلسة الأولى لمناقشة التحديات التى تواجه الصعيد وآفاق التنمية في اليوم الثاني لانعقاد ...Sat, 28 Jan 2017 10:03:40 GMT
-
آثار جانبية لعلاج سرطان الثدي
أظهرت دراسة حديثة أن الكثير من النساء اللائي يعالجن من سرطان الثدي يكابدن آثارا جانبية شديدة من جراء العلاج، حتى لو لم يتلقين العلاج الكيماوي. وطرحت الدراسة أسئلة ...Sat, 28 Jan 2017 15:53:26 GMT
-
"إيمان البحر" يشعل حماس الجمهور في معرض الكتاب
“عمرو دياب مش سُبة، أنا قلت إني مش زي عمرو دياب لأن كل واحد فينا له طريقته”. هكذا أجاب المطرب إيمان البحر درويش عما نسب إليه من تصريحات بعدد من الصحف، حول الفنان ...Sat, 28 Jan 2017 12:31:51 GMT
-
تأجيل دعوى خُلع الفنان حسين فهمي إلى 6 مارس
أجلت محكمة أسرة مدينة 6 أكتوبر برئاسة المستشار عبدالحميد شلبي، دعوى الخُلع المقامة من سيدة الأعمال «رنا القصيبي»، ضد زوجها الفنان «حسين فهمي»، إلى يوم 6 مارس ...Sat, 28 Jan 2017 13:55:17 GMT
-
مسئول سوداني: أنتجنا 500 طن ذهب منذ عام 2008
كشف مدير عام الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية الدكتور محمد أبو فاطمة أن انتاج السودان من الذهب منذ عام 2008، وحتى الآن بلغ 500 طن، وأن الاحتياطيات المؤكدة من ...Sat, 28 Jan 2017 13:55:17 GMT
-
تعرف على تاريخ المواجهات الكروية بين مصر والمغرب
تقابل منتخبا مصر والمغرب في 27 مباراة، وكان الفوز من نصيب المغرب في 14 مرة مقابل انتصاران فقط لمصر، فيما تعادل الفريقان في 11 مباراة. وكان آخر فوز للمغرب على مصر عام 2001، ...Sat, 28 Jan 2017 12:15:41 GMT
-
تأجيل محاكمة "أنصار بيت المقدس" لجلسة 14 فبراير المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة، ...Sat, 28 Jan 2017 12:01:40 GMT