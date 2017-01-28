أعلن الحكومة الصينية عن خطة جديدة لإعادة تدوير 350 مليون طن من النفايات بما في ذلك نفايات الحديد الصلب والمعادن غير الحديدية والبلاستيك والورق سنويًا حتى عام 2020.

ووفقا لخطة رسمية مشتركة بين وزارات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والعلوم والتكنولوجيا تستخدم الصين 150 مليون طن من نفايات الفولاذ و18 مليون طن من نفايات المعادن غير الحديدية سنويا خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وتشير الخطة التى ألقت وكالة الأنباء الرسمية الصينية الضوء عليها اليوم السبت الى أن الصين تهدف أيضًا الى إعادة تدوير 23 مليون طن من النفايات البلاستيكية ونصف كل ما لديها من نفايات ورقية بحلول عام 2020.

جدير بالذكر أن موقع (ساينس اليرت) كان كشف فى العام الماضى أن الصين تخطط لبناء نحو 300 محطة لتحويل القمامة الى طاقة خلال الأعوام القليلة المقبلة كما أنها تخطط لبناء أكبر معمل لمعالجة النفايات وتحويلها الى طاقة فى العالم ، وذلك فى مدينة شينزين حيث من المتوقع أن يبدأ العمل بحلول عام 2020.