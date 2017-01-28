مقتل 20 تكفيريا شمالي ووسط سيناءالسبت، 28 يناير 2017 06:20 م
أعلن المتحدث العسكرى العقيد تامر الرفاعي، تصفية 20 تكفيريا وإصابة آخرين شمالي سيناء في إطار جهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية على مدى 5 أيام.
وقال المتحدث العسكري -في بيان اليوم السبت- إن قوات الجيش الثاني الميداني تمكنت في إطار مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بشمال سيناء من نسف وتدمير ومداهمة 28 منزلا تخص العناصر التكفيرية تستخدم في أعمال المراقبة والاختباء والتأثير بالنيران على القوات، بالإضافة إلى تفتيش 47 منزلا للبحث عن أنفاق.
وأضاف المتحدث أنه تم تدمير سياريتن نصف نقل مفخختين و6 سيارات دفع رباعي و3 دراجات نارية والتحفظ على 5 سيارات خاصة بالعناصر التكفيرية، وتمكنت القوات من تصفية عنصر تكفيري والقبض على 24 آخرين، واكتشاف وتدمير نفقين رئيسيين و5 فتحات أنفاق، وضبط بندقية آلية و5 خزائن و125 طلقة بندقية آلية، وتدمير 10 حفر برميلية داخل إحدى المزارع تستخدم فى الاختباء وإنتاج النيران على قوات إنفاذ القانون.
وتابع المتحدث: “كما واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بوسط سيناء، وأسفرت أعمال المداهمات خلال الخمسة أيام عن القضاء على 19 تكفيرىا وإصابة عدد 7 آخرين، كما تم القبض على 12 فردا من المشتبه تورطهم فى أعمال إرهابية، وتدمير مخزنين للعبوات الناسفة وورشتين تستخدمان فى تصنيع العبوات الناسفة، وتدمير 20 دائرة كهربائية بالمفجر تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، واكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة كانت معده لاستهداف القوات.
وقال المتحدث “كما تم تدمير عربة فنطاس مياه مفخخة ودراجة نارية مفخخة وأجهزة اتصال مفخخة ومخزن وقود يحتوي على 1100 لتر وقود أنواع مخزنة لصالح العناصر الإرهابية، كما تمكنت عناصر حرس حدود بالجيش الثالث الميداني من اكتشاف وتدمير مخزنين تحت الأرض يحتويان على 6 أطنان من المواد المخدرة معده للتوزيع.
وأضاف” “قد نتج عن أعمال المداهمات استشهاد ضابطين واثنين من المجندين من أبطال القوات المسلحة نتيجة انفجار عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك. وتواصل قوات إنفاذ القانون تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لإقتلاع جذور الإرهاب والتصدى للمخربين والمهربين والعناصر الإجرامية”.
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