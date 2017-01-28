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أول تعليق لإيران على قرار ترامب بمنع دخول رعاياها لأمريكا
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

أول تعليق لإيران على قرار ترامب بمنع دخول رعاياها لأمريكا

السبت، 28 يناير 2017 06:14 م

قالت السلطات الإيرانية، إنه ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل، ردا على قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب منع دخول الرعايا الإيرانيين.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يمنع دخول اللاجئين والمواطنين القادمين إلى الولايات المتحدة من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين بينهم إيران.

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