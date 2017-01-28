مركز أورام المنصورة ثاني أكبر مركز أورام في مصر

إطلاق حملة للتوعية الكاملة عن سيكولوجية المرض وكيفية التغلب علي السرطان

اكتشاف المرض في المرحلة الأولى من المرض يرفع نسب الشفاء بنسبة 90%

نسب الشفاء تعتمد على مرحلة الورم، وذلك لأن اكتشاف المرض في المرحلة الأولى من المرض يرفع نسب الشفاء بنسبة 90%، أما اكتشاف المرض في المرحلة الرابعة قد تصل نسبة الشفاء به إلى 20%.

هذا ما أكده الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية رئيس مؤسسة الدلتا لمكافحة وأبحاث السرطان، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن بدء نشاط المؤسسة لخدمة مريض الأورام المصرى، باشتراك 12 مركزا ومستشفى لعلاج الأورام من الدلتا.

وأوضح القاصد أن الدلتا تعتبر قلب مصر ونسبة الإصابة بالأورام بها مرتفعة، حيث تمثل 70% من مرضى السرطان فى مصر، موضحا أن العمل الفردي يختلف عن العمل الجماعي، وكلما تعودنا على العمل الجماعى سنشهد نتائج أفضل.

وأشار القاصد إلى أنه تم تكوين مجموعة من مختلف التخصصات فى مجال علاج وجراحة الأورام، وتم التجمع فى كيان غير هادف للربح وله أهداف رئيسية، وهى زيادة الوعى بالأورام وعمل حملات المسح، وتدريب العاملين وإجراء أنشطة تقليدية مثل الندوات غير النمطية، واستخدم الوسائل الحديثة فى التعريف، وسيضم مؤتمرنا جميع التخصصات فى هذا المجال، ونتعاون مع جميع الجمعيات، ونعمل على دعم صغار الأطباء وتوفير المنح، واستخدام أى إمكانيات لتحقيق الأهداف، والسعى للوصول للأبحاث إلى العالمية، ولدينا 12 مركزا حتى الآن وآخر هدف هو وضع بروتوكولات موحدة.

خدمة مريض السرطان

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الشيخ أستاذ علاج الأورام بمركز أورام المنصورة، أن هذه المؤسسة ليست متخصصة فى تخصص واحد، لكن فى جميع التخصصات، موضحا أن هدفنا هو خدمة مريض السرطان.

ونهدف أن تقوم المؤسسة بخدمة مرضى الأورام، مشيرا إلى أن الأطباء الأعضاء بالمؤسسة كان كل شخص فيهم ينظم مؤتمرا علميا لكن مع اتحاد الـ12 مركزا الذين يمثلونه سيتم عقد مؤتمر عالمى للأورام، بدلا من قيام كل مركز فى عمل مؤتمر، لكن لو تناسقت جهودنا كلها سنصل إلى أعلى خدمة لمريض الأورام فى مصر.

مركز أورام المنصورة ثاني أكبر مركز فى مصر

وقال الدكتور محمد حجازى رئيس قسم الأورام بطب المنصورة إننا نعمل لصالح المواطن كفريق متكامل ولوضع خطوط استرشادية مناسبة للمريض المصرى ومعرفة خصائص الورم للإنسان المصرى، موضحا أن مركز أورام المنصورة ثانى أكبر مركز أورام فى مصر، ولديه 500 سرير، وسنقوم بمشاريع ضخمة.

وأضاف الدكتور ناصر عبد البارى أستاذ علاج الأورام بطب المنوفية، أننا نعلن عن ميلاد مؤسسة قوية وتستغل أقصى تعاون ممكن، موضحا أنه سيتم تدريب الأطباء، وسنصل للمرضى فى أماكنها، وهناك برامج تدريبية لجميع العاملين فى مجال الأورام بأيدى متخصصين.

وأكد الدكتور عمر شريف عمر أستاذ جراحة الأورام مدير مركز فاقوس للأورام ، أننا نطبق جميع الآليات فى العالم المتقدم على المرضى المصريين.

وتضم المؤسسة كل من الدكتور أحمد القاصد رئيس المؤسسة نائب رئيس جامعة المنوفية والدكتور أشرف بركات رئيس قسم الأورام جامعة طنطا، والدكتور عاطف سالم رئيس قسم جراحة الأورام جامعة بنها، والدكتور عصام الشيخ استشارى جراحة الأورام بمركز أورام طنطا، والدكتور محمد حجازى رئيس مركز أورام المنصورة، والدكتور محمد سعد العشرى أستاذ علاج الأورام جامعة المنصورة، والدكتور ناصر عبد البارى أستاذ الأورام جامعة المنوفية، والدكتورة صفا أحمد بلاطه استشارى علاج الأورام جامعة الزقازيق

أهداف المؤسسة:

تعمل المؤسسة علي توحيد جهود الاطباء والعمل المشترك بمنطقة الدلتا. واثباتا لقدرة المؤسسة علي العمل الجماعي المؤثر والفعال قررت المؤسسة ان تعمل علي تنظيم مؤتمر طبي ” مؤتمر الدلتا للأورام ” كتجربة حقيقية يستطيع القائمون علي المؤسسة الحكم من خلالها علي مدي قدرتهم علي التعاون معا من اجل تحقيق اهداف كبري وهى:

1- التوعية المجتمعية لسكان الدلتا.

2- توعية وتثقيف الممارسين للمساعدة علي الكشف المبكر.

3- التوعية الصحية لمرضي السرطان.

4- رفع مستوي كفاءة اطباء اورام الدلتا.

5- البحث العلمي.

كماتهدف الحملة لتوعية الاشخاص الذين اكثر عرضة للاصابة بالسرطان مثل : العاملين بمصانع الاسمنت و المطابع من خلال حملات ميدانية و اعلانية تضم المؤسسين تعمل علي تثقيف وارشاد الاشخاص لتفادي الاصابة بمرض السرطان.

بالإضافة إلى توعية وتثقيف الممارسين للمساعدة علي الكشف المبكر من خلال برامج تدريبية لمساعدة علي التشخيص المبكر للمريض.

بجانب التوعية الصحية لمرضي السرطان وعائلاتهم من خلال اطلاق حملة للتوعية الكاملة عن سيكولوجية المرض وكيفية التغلب علي السرطان و التعايش مع فترة العلاج والتي سيتم استهدافهم من خلال عيادات الاورام واستهداف العائلات التي من ضمنها مريض سرطان لتثقيفهم عن طبيعة المرض وسيكولوجية المريض.

كما ستتضمن الحملة سيمينار تدريب يلقي الاهتمام علي نمط الحياة الذي يجب ان يتبعة مريض السرطان، بجانب رفع مستوي كفاءة اطباء اورام الدلتا والتدريب الكامل علي مهارات التواصل, سيكولوجية المريض، العلاج مقارنة بالمستوي المعيشي للمريض.