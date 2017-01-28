أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن يجب على المجتمع كافة أن يتصدى للإرهاب ولا يعتمد على الجيش والشرطة فقط، مشدداً على أنها مسئولية الجميع للحفاظ على الوطن، وتابع: “متغميش عنيك وتقول مليش.. الناس خافت من الأديان بسبب الإرهاب وأفعاله البشعة.. ولو راحت مصر مش هترجع تانى”.

ولفت “السيسى” خلال كلمته بختام المؤتمر الوطنى الثالث للشباب المقام بمحافظة أسوان، أن الدين أكرم شىء فى الوجود ومن يتصور أنه يستطيع أن يقيم الدين بالقتل وترويع الأمان فهو خاطئ، وتابع: “أنا بكلم أهل الشر إذا كنت متصور أنك ناجى وهتخش الجنة وأحنا ناس مش كويسين.. سبنا بقا نعيش فى الدنيا بس وبعدين أحنا بنقول ليك عيش معانا وبعدين خش الجنة إذا كنت هتخشها”.

وشدد الرئيس السيسى، على أن هناك دولا لم تعود منذ إنهيارها بسبب التطرف والإرهاب، وتابع:” لا هوادة فى محاربة الإرهاب والفساد ..فيه دول ليها 40 سنة مرجعتش تانى..اللى بيقع فى الهاوية دى مش بيرجع”.

وأكد الرئيس السيسى على أن الدولة المصرية عازمة على محاربة الفساد والقضاء عليه، مشدداً على عدم وجود أية حدود أو محددات فى محاربة الفساد، وتابع:”ده أمر لا يرضى الله سبحانة وتعالى..ونحن ندعم كل الأجهزة التى تعمل فى محاربة الفساد..ولابد ان نتعاون فى مواجهة الفساد”.