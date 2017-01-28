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برلمانية: قرار وزاري خلال ساعات لحل أزمة الطلاب المغتربين
النائبة غادة عجمي

برلمانية: قرار وزاري خلال ساعات لحل أزمة الطلاب المغتربين

السبت، 28 يناير 2017 05:54 م
محيط: خاص

قالت غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إن وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، تعهد بحل مشكلة حصة أبناء المصريين في الخارج بالتنسيق مع الكليات والمعاهد العليا الحكومية لاحتواء الطلاب المقدر عدد قرابة 10 ملايين مصري مغترب.

وأوضحت “غادة عجمي” في بيان وزعته عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” نسخة منه، أن “الشيحي” متفهم الوضع بعد أن قابلته، وناقشت معه تلك الاشكالية، ووعد بحلها جذريا وبطريقة تسمح باحتواء الطلاب المصريين المغتربين، كما انه وعد بتطبيق العدالة التعليمية الموجودة بالدستور.

وبينت أنه، وعد بحل كافة مشاكل الطلاب المصريين بالخارج سواء من ناحية الرسوم أو التنسيق أو مواعيد التقدم بالكليات، مشيرة إلى أن قرار وزاري سيخرج للعلن بخصوص ذلك خلال الساعات القادمة.

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