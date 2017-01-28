 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 05:29 مساءً
روابط سريعة
تحذير.. سكايب يهدد خصوصيتك
1-913193

تحذير.. سكايب يهدد خصوصيتك

السبت، 28 يناير 2017 05:52 م

يجري كثيرون مكالمات عبر تطبيق “سكايب” معتقدين أنهم في منأى عن الاختراق، لكن ذلك ليس صحيحا وفقا لمنظمة دولية.

وقالت منظمة “العفو الدولية”، في تقرير، إن مكالمات المستخدمين في التطبيق لا تتمتع بالحماية الكافية، إذ بوسع قراصنة الإنترنت اختراق الحسابات وسرقة بياناته.

وطالبت المنظمة شركة “مايكروسفت”، التي تملك التطبيق، بضرورة توفير الحماية لخصوصية المستخدمين، واتباع أساليب التشفير المتعارف عليها.

ودعت “مايكروسوفت” إلى إطلاع مستخدميها على مستوى التشفير في “سكايب”، وكيف يساعدهم ذلك على حماية حقهم بالخصوصية وبحرية التع

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3