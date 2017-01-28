يجري كثيرون مكالمات عبر تطبيق “سكايب” معتقدين أنهم في منأى عن الاختراق، لكن ذلك ليس صحيحا وفقا لمنظمة دولية.

وقالت منظمة “العفو الدولية”، في تقرير، إن مكالمات المستخدمين في التطبيق لا تتمتع بالحماية الكافية، إذ بوسع قراصنة الإنترنت اختراق الحسابات وسرقة بياناته.

وطالبت المنظمة شركة “مايكروسفت”، التي تملك التطبيق، بضرورة توفير الحماية لخصوصية المستخدمين، واتباع أساليب التشفير المتعارف عليها.

ودعت “مايكروسوفت” إلى إطلاع مستخدميها على مستوى التشفير في “سكايب”، وكيف يساعدهم ذلك على حماية حقهم بالخصوصية وبحرية التع