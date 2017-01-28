قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، اليوم السبت، إن الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذى يفرض حظرًا مؤقتًا على دخول المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، للولايات المتحدة، سيشمل حاملى ما يسمى بـ”البطاقة الخضراء”، التى تسمح لهم بالإقامة الدائمة بشكل شرعى فى الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد وقع أمرًا تنفيذيًا واسعًا، أمس الجمعة، لمنع وصول اللاجئين، كما فرض قيودًا مشددة على المسافرين من سبع هى: (إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن).