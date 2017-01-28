قال باحثون في مجال الطب، إن نظاما للذكاء الصناعي، يجري تطويره في الوقت الحالي، سيتيح كشفا سهلا، في المستقبل، عن سرطان الجلد، لاسيما أنه سيكون متاحا على الهواتف الذكية.

وأوضح علماء من جامعة ستنادفورد، أنه بمجرد ما سيكون النظام الإلكتروني جاهزا، سيضحي مستخدمو الهواتف قادرين على إجراء كشف سرطان الجلد بشكل شخصي.

ويسعى القائمون على تطوير نظام الكشف الذكي إلى خفض تكلفة اللجوء إلى الأطباء المختصين، فضلا عن تفادي انتظار المواعيد الطويلة للعرض على الأطباء.

ويوضح الباحث أندري أستيفا، وهو أحد من المشاركين في الدراسة، أن نظام الكشف سيعتمد على قاعدة بيانات مهمة من عينات أمراض الجلد، حتى يكون بوسعه أن يتعرف على سرطان الجلد في حال وجوده.

واستخدم الباحثون 129 ألفا و450 صورة لمشاكل الجلد، شملت أكثر من ألفي مرض، الأمر الذي سيمكن النظام من قدرة عالية في التمييز.

ويعد النظام الذكي للكشف عن سرطان الجلد، محاكاة لخوارزمية طورتها شركة غوغل تستطيع تمييز القطط من الكلاب، عن طريق الصور.

وعرض الباحثون صورا لمشاكل جلدية على أطباء مختصين ثم قاموا بفحصها عبر الجهاز، ووجدوا تطابقا في تشخيص المرض، وفق ما نقل موقع “ساينس أليرت”.

لكن النظام الذكي لن يكون بديلا عن الأطباء بحسب الخبراء، فهو سيكون مرحلة أولى لأجل التشخيص فقط، أما الإرشاد إلى العلاج، في حال تأكدت الإصابة، فستكون من مهام الطبيب.