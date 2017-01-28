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السبت 28 يناير 2017 05:26 مساءً
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آثار جانبية لعلاج سرطان الثدي
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آثار جانبية لعلاج سرطان الثدي

السبت، 28 يناير 2017 05:46 م

أظهرت دراسة حديثة أن الكثير من النساء اللائي يعالجن من سرطان الثدي يكابدن آثارا جانبية شديدة من جراء العلاج، حتى لو لم يتلقين العلاج الكيماوي.

وطرحت الدراسة أسئلة عن مدى شدة سبع آثار جانبية للعلاجات، على 1945 من المصابات بالسرطان في مرحلة مبكرة.

وشملت الأعراض الغثيان والقيء والإسهال والإمساك والألم وتورم الذراع وضيق التنفس وتهيج جلد الثدي، وفق ما نقلت رويترز.

وأكدت 45 في المئة من المشاركات معاناتهن من أشكال شديدة أو شديدة للغاية من أحد الآثار الجانبية على الأقل.

وتفاقمت احتمالات الشعور بالآثار الجانبية الشديدة إلى المثلين مع تلقي النساء للعلاج الكيماوي، لكن الآثار الجانبية تظهر بشدة على الأرجح بنسبة 30 في المئة إذا اقترن العلاج الكيماوي بالعلاج الإشعاعي.

وأوضحت أليسون كوريان، التي شاركت في فريق الدراسة وهي باحثة في كلية الطب بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا “كنا نعلم أن بعض هذه الآثار الجانبية مرتبطة بالعلاجات لكننا لم نعلم مدى شدتها أو مدى شيوعها.”

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